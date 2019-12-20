Представители региональных землячеств подвели итоги работы в 2019 году и наметили планы на будущее

В здании Правительства Москвы состоялось заключительное в этом году заседание Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы.

С вступительным словом выступил заместитель председателя Совета, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

РОО «Землячество Татарстана» представил заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Эмиль Файзуллин.

Виталий Сучков рассказал о старте проекта «Представительство субъектов Российской Федерации в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ», о Плане совместных мероприятий Департамента и Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы на 2020 год.

Об итогах работы в 2019 году и задачах на 2020 год «Землячества Татарстана», о мероприятиях, проводимых в Москве к празднованию 100-летия образования Татарской АССР, рассказал Эмиль Венерович.

Помимо традиционного татаро-башкирского праздника «Сабантуй», в столице пройдут выставки в Третьяковской галерее, состоятся гастроли Государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля и Татарского государственного академического театра имени Камала.

Эмиль Файзуллин отметил, что «Землячество Татарстана» совместно с Полпредством ведет активную работу. При 15 вузах действуют татарстанские студенческие землячества. Он обратился к Совету и Правительству Москвы с предложением рекомендовать вузам содействовать в формировании землячеств в целях конструктивной и созидательной работы студентов и молодежи.

Заместитель Полпреда Татарстана добавил, что представительство выступило с инициативой отметить 100-летних юбиляров Москвы, внесших большой вклад в развитие столицы, в честь 100-летия образования ТАССР и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

С докладами также выступили президент РОО «Челябинцы» Александр Валов, председатель правления РОО «Вологодское землячество» Михаил Евдокимов, исполнительный директор РОО «Землячество Республики Алтай» Александр Тискинек, председатель Молодежной комиссии Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы Екатерина Алямкина, председатель Совета землячеств Украины Николай Лях.

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