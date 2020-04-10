Представительство РТ в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжает свою деятельность по продвижению продукции предприятий республики

Пандемия коронавируса COVID-19 и меры борьбы с его распространением затронули практически все коммерческие компании и проекты независимо от их размеров. Несмотря на это, представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжает свою деятельность по продвижению продукции предприятий республики, привлечению инвесторов в Татарстан и оказанию содействия в поиске партнеров предприятиям Санкт-Петербурга, Ленинградской области и регионов Северо-Западного ФО.

По итогам проведенной Постоянным представительством Республики Татарстан бизнес-миссии, ведется работа по локализации на территории РТ компании ООО «Атлас Чейн». Руководство компании провело встречи в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан и посещение г. Иннополис, где им рассказали о преимуществах размещения предприятия в ОЭЗ «Иннополис» и ознакомили гостей с городом. Представители ООО «Атлас Чейн» презентовали свои возможности в области автомобильных, ж/д и мультимодальных перевозок. Кроме того, они представили новую разработку — программно-аппаратный комплекс MedPoint24 — предрейсовые и предсменные медицинские осмотры с использованием технологии автоматизированных комплексов.

Продолжается работа по подготовке деловых поездок, в рамках проекта TIDA Cup. Инвесторы уже получили глубокое удовлетворение после предыдущих визитов в Казань. Большинство проектов находятся сегодня в активной фазе. Совместно с давним партнером Постоянного представительства РТ — консультационной группой «ТИМ», ведется работа по подготовке очередной бизнес-миссий Питерских, Московских, эстонских, финских и французских компаний в Республику Татарстан, запланированной в начале 3-го квартала 2020 года.

При содействии Постоянного представительства РТ реализуются проекты по производству по переработке молока компании «Нева Милк», компании ООО «РУС Вольфтанк Энерджи Интернешнл Ко» в области промышленной безопасности, экологии и энергоэффективности, с петербургской компанией ООО «ЭВОБИОС» по размещению производства на территории Республики Татарстан и перспектив внедрения на предприятиях республики новых методов переработки и обеззараживания органических отходов.