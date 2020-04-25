Премьера мелодрамы «Сумбуль» по повести Зифы Кадыровой состоится в сентябре

Архивные ленты из жизни Советской Татарии, фильмы, которые снимались в Казани на фоне известных городских достопримечательностей, свежие работы татарстанских кинематографистов – всё это составит большую часть программы XVI Международного фестиваля мусульманского кино, который состоится в столице Татарстана с 4 по 9 сентября 2020 года.

Зрители также увидят несколько российских блокбастеров — от «Реальной сказки» с Сергеем Безруковым в главной роли до приключенческой комедии «Сокровища озера Кабан», снятых в казанских локациях.

В рамках спецпроекта «Казанские премьеры» ожидается первый показ полнометражной картины «Сумбуль» по одноименному роману Зифы Кадыровой, снятого в 2019 году кинематографистами Татарстана и Узбекистана.

Под эгидой 100-летия ТАССР «Недели современного татарстанского кино» уже проходят в разных городах России. Показы фильмов «Байгал» И.Ягафарова, «Мулла» А.Галиаскарова, «Апипа» И.Рахимбая и других состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Краснодаре, Иркутске, Екатеринбурге, Оренбурге и других городах. Планируется, что «Недели» в 2020 году пройдут в 43 регионах России.

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