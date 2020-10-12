Премьеру мюзикла «Алтын Казан» представят на фестивале «Узгэреш жиле» в Казани

Премьеру мюзикла Эльмира Низамова «Алтын Казан» представят на сцене Татарского театра оперы и балеты имени Мусы Джалиля на V фестивале «Узгэреш жиле» 5 декабря 2020 года. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в театре.

Показ мюзикла обозначен премьерным, так как является третьей редакцией уже знакомой казанцам рок-оперы «Алтын Казан». Впервые работа увидела свет в студенческие годы композитора и была поставлена силами оперной студии Казанской консерватории в 2011 году. Позже Эльмир Низамов подверг свое детище редакции и в 2014 году представил на суд зрителей обновленный татарский мюзикл.

В конце июня этого года появилась информация, что Эльмир Низамов совместно с оперным режиссером Михаилом Панджавидзе вернулся к работе над «Алтын Казан» и готовит новую версию постановки.

«В отличие от предыдущих редакций мюзикл „Алтын Казан“ увеличился, у него появился полноценный второй акт. Когда-то мы его ставили в сокращенном виде, а сейчас это фактически больше двух часов материала. Исполнять музыку будет оркестр другого уровня, публику ожидает совершенно новое звучание, я надеюсь, что слушатели это оценят. И нельзя не упомянуть про великолепные декорации и новые танцы. Это будет полноценное шоу», — прокомментировал Эльмир Низамов.

В постановке примут участие Эльмира Калимуллина, Филюс Кагиров, Артур Исламов, Алина Шарипжанова, Айдар Сулейманов, Айдар Нураянов и Ирек Фаттахов.

Фестиваль татарской песни «Узгэреш җиле» («Ветер перемен») проводится в Казани с 2016 года по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова.

Лиля Шайхутдинова

tatar-inform.ru