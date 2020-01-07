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Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» перенесут на весну

Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» перенесут на весну

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 07.01.2020 0 3

Пресс-секретарь Лаишевского района Расим Хазиев сообщил, что показ сериала «Зулейха открывает глаза» могут перенести на весну. По его словам, дату премьеры определяет телеканал и, возможно, ее приурочат к памятной дате.

— Возможно, премьеру сериала приурочат к памятной дате — 100-летию ТАССР, прокомментировал Расим Хазиев.

Напомним, что «Зулейха открывает глаза» снят по одноименному роману татарской писательницы Гузель Яхиной.Часть фильма снята в специально построенном историческом поселении Семрук на берегу Камы в Лаишевском районе. Некоторые сцены из будущего сериала снимали в центре Казани осенью прошлого года. Сериал выйдет в эфире телеканала «Россия».

kazanfirst.ru

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