Премия WHERETOEAT TATARSTAN 2020 определила лучший ресторан республики

Торжественная церемония премии WHERETOEAT TATARSTAN 2020 состоялась 28 октября в отеле Kazan Palace by Tasigo и собрала весь цвет ресторанного сообщества республики.

«Стабильность — признак мастерства», — эта аксиома спорта высших достижений применима и для сегодняшнего ресторанного Татарстана. Первая тройка лучших, по сравнению с прошлым годом, осталась неизменной. Высшую строчку республиканского рейтинга, как и в 2019-м, занял «Приют холостяка» ресторатора Сергея Тулисова. Второе место вновь у ресторана «Пир», третье — у «Марусовки».

А вот дальше произошли перестановки. Так, казанский бар «Сетка» (шеф-повар Денис Фадеев) взобрался аж на четвертое место (в прошлом году — №5 в рейтинге Татарстана). И это вновь абсолютный рекорд WHERETOEAT: больше ни в одном регионе страны так высоко в едином рейтинге бары не поднимались — за всю 8-летнюю историю премии.

Десятка лучших заведений Татарстана сегодня выглядит так:

1. «Приют холостяка», Казань

2. «Пир», Казань

3. «Марусовка», Казань

4. Бар «Сетка», Казань

5. «Артель», Казань

6. «Утка в котелке», Казань

7. VASILCHUKÍ Chaihona №1, Казань

8. «Чирэм», Казань

9. Cheeseria, Казань

10. Leto, Казань

В отдельных номинациях, спустя год, лауреаты поменялись полностью. «Шеф-поваром года» основная коллегия экспертов назвала Рустама Рахимова, шефа «Марусовки».

«Сомелье года» стал Алексей Голев из «Энотеки S». «Лучшим рестораном татарской кухни» в нынешнем году признали «Чирэм», а традиционный «Специальный приз СМИ» достался бистро «Артель» (шеф-повар — Булат Ибрагимов).

В новой номинации — «Лучший бар» — заслуженного трофея удостоилась команда ReLab во главе с Артуром Галайчуком.

«Самым инновационным проектом года» (спецноминация от компании «Технофлот») был признан ресторан «Артель».

Для справки

WHERETOEAT — единственная независимая ресторанная премия в России, охватывающая всю территорию страны, от Калининграда и Сочи до Владивостока и Южно-Сахалинска. Премия берет свое начало в 2013 году, когда по инициативе группы гастрономических журналистов был составлен самый первый рейтинг лучших ресторанов Санкт-Петербурга. В течение последующих лет география WHERETOEAT расширилась за счет Москвы, Юга России, Татарстана и Уральского Федерального округа. В феврале 2020 года в столице нашей страны состоялась первая в истории церемония награждения лауреатов общероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA. В настоящее время региональные церемонии WHERETOEAT проводятся ежегодно, осенью. Общероссийская, по итогам года, — зимой, в Москве.

tatarnews.ru