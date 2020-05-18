Преподаватель из Казани с сентября обучал татарскому языку в школе Казахстана

По итогам 2019-2020 учебного года работа преподавателя из Татарстана признана успешной как родителями, так и педагогами. Этот опыт должны перенять учебные заведения и в других городах Казахстана, считает коллега Хусаенова в Павлодарской ШНВ.

Динара Прокопьева