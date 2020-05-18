Преподаватель из Казани с сентября обучал татарскому языку в школе Казахстана

Казанец Искандер Хусаенов с сентября работал учителем татарского языка в Павлодарской школе национального возрождения (ШНВ) в Казахстане. Об этом сообщило Полномочное представительство Республики Татарстан в Республике Казахстан.
«В сентябре выпускник Арского педагогического колледжа Искандер Хусаенов был принят на работу в ШНВ как иностранный специалист в качестве педагога дополнительного образования», — говорится в сообщении.
Казанский учитель вел занятия для двух групп со вторника по воскресенье. Основная нагрузка приходилась на субботу и воскресенье, когда учебная группа могла собираться в полном составе.
Преподавателя направило Министерство образования и науки РТ. Жилье для иностранного преподавателя оплачивали спонсоры татарско-башкирского отделения ШНВ.
Стараниями Хусаенова превосходные знания татарского языка и национальной культуры показали старшеклассницы Алсу Гатауллина и Диана Башкирова. Еще четверо учащихся татаро-башкирского отделения ШНВ прошли в очный тур Международной олимпиады по татарскому языку.
По итогам 2019-2020 учебного года работа преподавателя из Татарстана признана успешной как родителями, так и педагогами. Этот опыт должны перенять учебные заведения и в других городах Казахстана, считает коллега Хусаенова в Павлодарской ШНВ.
Динара Прокопьева