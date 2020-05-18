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Преподаватель из Казани с сентября обучал татарскому языку в школе Казахстана

Преподаватель из Казани с сентября обучал татарскому языку в школе Казахстана

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Главные новости, 18.05.2020 0 2

Казанец Искандер Хусаенов с сентября работал учителем татарского языка в Павлодарской школе национального возрождения (ШНВ) в Казахстане. Об этом сообщило Полномочное представительство Республики Татарстан в Республике Казахстан.

«В сентябре выпускник Арского педагогического колледжа Искандер Хусаенов был принят на работу в ШНВ как иностранный специалист в качестве педагога дополнительного образования», — говорится в сообщении.

Казанский учитель вел занятия для двух групп со вторника по воскресенье. Основная нагрузка приходилась на субботу и воскресенье, когда учебная группа могла собираться в полном составе.

Преподавателя направило Министерство образования и науки РТ. Жилье для иностранного преподавателя оплачивали спонсоры татарско-башкирского отделения ШНВ.

Стараниями Хусаенова превосходные знания татарского языка и национальной культуры показали старшеклассницы Алсу Гатауллина и Диана Башкирова. Еще четверо учащихся татаро-башкирского отделения ШНВ прошли в очный тур Международной олимпиады по татарскому языку.

По итогам 2019-2020 учебного года работа преподавателя из Татарстана признана успешной как родителями, так и педагогами. Этот опыт должны перенять учебные заведения и в других городах Казахстана, считает коллега Хусаенова в Павлодарской ШНВ.

Динара Прокопьева

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