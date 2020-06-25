Президент России поздравил татарстанцев со 100-летием ТАССР

Президент России В.В. Путин направил в адрес жителей Республики Татарстан телеграмму с поздравлением по случаю 100-летия со дня образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.

В тексте телеграммы, размещенной на на сайте Администрации Президента РФ говорится:

«Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с большим, знаменательным юбилеем – 100-летием Республики Татарстан.

Образование республики стало важной вехой в богатейшей истории вашей древней земли, способствовало сохранению языка, уникального культурного и духовного наследия народов, испокон веков живущих по берегам Волги и Камы. Многонациональный Татарстан искренне гордится своим значимым вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, науки, культуры, образования. И конечно, тем, что подарил нашей стране и миру блистательную плеяду выдающихся писателей и поэтов, учёных и музыкантов, авторитетных общественных и религиозных деятелей.

Сегодня Республика Татарстан по праву считается одним из регионов-лидеров. Здесь созданы условия для привлечения крупных инвестиций, успешно претворяются в жизнь масштабные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве, в энергетическом и строительном комплексах, в социальной сфере. Отрадно, что татарстанцы искренне любят свою Родину, с глубоким уважением относятся к отеческим традициям и обычаям, свято чтят подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, в праздники и будни, в горе и радости умеют быть вместе, стремятся поддерживать тех, кто нуждается в помощи и заботе. Так случилось и в нынешнем году, когда наша страна столкнулась с угрозой распространения опасной эпидемии. Уверен, вместе мы обязательно справимся с этим серьёзным вызовом.

Желаю вам новых достижений, благополучия и всего самого доброго.

Ещё раз с праздником!

Владимир Путин»

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