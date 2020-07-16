Президент РТ и Муфтий посетили Азимовскую мечеть после реконструкции

В 24-ый день месяца Зуль-ка’да (15 июля), Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов ознакомился с тем, как идет реконструкция ряда значимых объектов в историческом центре Казани. Среди них была и историческая Азимовская мечеть. На рабочем обходе Рустама Нургалиевича среди прочих сопровождал также и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

В Азимовской мечети реставрация велась в течение пяти лет. Она построена в формах эклектики национально-романтического направления в 1887-1890 гг. Мечеть — одноэтажная, двухзальная с минаретом высотой 51 м. В декоративном убранстве использованы мотивы архитектуры мусульманского востока. На территории мечети находится 2-этажное здание медресе и деревянный дом муллы. В стенах мечети одновременно могут собраться до 600 человек. Но сегодня в условиях пандемии коллективные намазы совершаются с соблюдением социальной дистанции только в одном зале. Несмотря на то, что в мечети велись ремонтные работы, азан и намазы в ней не прекращались ни на один день.

Рустам Минниханов положительно оценил проведённые работы и поблагодарил реставраторов. Он осмотрел большой молельный зал, оценил интерьер и декор внутренних помещений.

dumrt.ru