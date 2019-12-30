Президент РТ присудил звание заслуженного артиста главе татарской культурной автономии Архангельской области

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении звания заслуженного артиста РТ главе татарской культурной автономии Архангельской области Риму Калимуллину. Документ опубликован на сайте лидера республики.

«За вклад в развитие музыкального искусства и активную общественную деятельность присвоить почетное звание „Заслуженный артист Республики Татарстан“ певцу, председателю региональной общественной организации татарской национально-культурной автономии Архангельской области Калимуллину Риму Мукамилевичу», — сказано в указе.

Рим Калимуллин является заслуженным работником культуры РТ, заместителем председателя Архангельской городской Думы, председателем правления РОО «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» при губернаторе региона.



business-gazeta.ru