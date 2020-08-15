Президент РТ: «Сделаем все для сохранения родного языка — это долг перед поколениями»

В Татарстане будет делаться все для сохранения родного языка, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на августовском совещании работников образования и науки в Елабуге.

«Родной язык — это основа мира и согласия межнационального Татарстана. Я неоднократно подчеркивал, что мы будем делать все для его сохранения. Это нравственный долг перед будущими поколениями», — сказал Минниханов.

При этом он заметил, что формальное отношение к изучению родных языков наблюдается в Верхнеуслонском, Сармановском, Нурлатском, Чистопольском, Азнакаевском, Бавлинском, Буинском, Лениногорском, Альметьевском районах.

«Я обращаюсь к начальникам управлений образования и главам муниципалитетов. Об этом мы постоянно говорим, но непонятно, как вы реагируете, — подчеркнул Президент РТ. — Владение несколькими языками — весомая компетенция и бесспорное конкурентное преимущество. Но это пока не очень понимают в ряде наших районов».

По его словам, среди приоритетных задач в сфере образования остается создание оптимальных условий для сохранения и поддержки родных языков народов, проживающих в республике. В Татарстане созданы все условия для развития национального образования и преподавания родных языков, добавил Минниханов.

«В обязательной части учебного плана со следующего года предусмотрены предмет по родному языку и родной литературе. 28 учебников включены в федеральный перечень. Организован целевой прием в вузы, проводим курсы, школы и другие мероприятия. Это очень важный результат работы», — продолжил он.

По мнению Президента РТ, «пришло время оценить качество каждого урока, знания каждого учителя, директора по преподаванию родных языков».

Заседание прошло в новом полилингвальном образовательном комплексе «Адымнар-Алабуга», который входит в проект создания образовательных комплексов, предложенных Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым.

Надежда Гордеева

tatar-inform.ru