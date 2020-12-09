Президент Татарстана навестил в Героя Социалистического Труда Ильдуса Мостюкова

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ, Герой труда РФ Минтимер Шаймиев навестили в Казани Героя Социалистического Труда Ильдуса Мостюкова.

Учёный-конструктор Ильдус Шайхульисламович Мостюков родился в Казани в 1928 году. Окончил радиотехнический факультет КАИ и в 1955 году устроился в Казанское ОКБ-294. Занимался изучением работы авиационной техники и разработкой специальных средств и систем для авиации. В 1980 году за создание единой государственной общевойсковой системы радиолокационного опознавания был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Ильдус Мостюков — один из создателей системы опознавания «свой — чужой».

Рустам Минниханов поздравил Ильдуса Мостюкова с Днем Героев Отечества, отметив его большой вклад в укрепление обороноспособности страны. Затем Президент РТ вручил Герою СоцТруда юбилейную медаль в честь 75-летия Победы. Награда учреждена Указом Президента РФ Владимира Путина. Также Ильдус Мостюков был удостоен Благодарности Президента Татарстана.

Стоит отметить, что сегодня Рустам Минниханов подписал Указ о вручении за существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан и активную общественную деятельность медалей «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы и Герою Российской Федерации.