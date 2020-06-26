Президент Татарстана посетил с рабочим визитом Кировскую область

Сегодня татарстанская делегация во главе с Президентом Рустамом Миннихановым посетила с рабочим визитом Кировскую область. В составе делегации был и заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

В рамках визита Президент Татарстана и Губернатор Кировской области Игорь Васильев открыли мемориал воинам 311 стрелковой дивизии в городе Слободской Кировской области. Надо отметить, что в годы Великой Отечественной войны 311-я стрелковая Двинская Краснознамённая ордена Суворова дивизия сформировалась в Кировской области. Личный состав дивизии набирался из гражданских лиц. В том числе в состав дивизии призывались жители Республики Татарстан.

Позже на двусторонней встрече между руководством субъектов состоялось подписание Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между Татарстаном и Кировской областью. Также делегация из Татарстана осмотрела детский космический центр и микрорайон Znak.

фото из сайта president.tatarstan.ru