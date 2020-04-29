Президент Татарстана провел онлайн-встречу с победителями Европейской олимпиады по математике для девушек

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провёл онлайн-встречу с ученицами казанского лицея №131, завоевавшими призовые места на Европейской олимпиаде по математике для девушек. Также во встрече приняли участие родители девушек и их преподаватели.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в этом году олимпиада прошла в дистанционном формате. Российская сборная в составе четырёх участниц получила три золотых и одну серебряную медаль. Две награды достались учащимся лицея №131 города Казань. Обладательницей золотой медали стала Розалина Миргалимова (10 класс), а серебряную медаль завоевала Ралина Юсупова (8 класс).

Рустам Минниханов поздравил учениц со столь высоким достижением. «Этот успех обязательно нужно закрепить. Ваши компетенции позволяют вам быть конкурентными на мировом уровне. Сегодня это очень важно», — подчеркнул Президент РТ.

Он заметил, что в республике реализуется очень много направлений по поддержке олимпиадного движения. Действуют Республиканский олимпиадный центр и образовательные учреждения с углубленным изучением отдельных предметов. «Всё это даёт позитивный результат», — подчеркнул Президент Татарстана.

Рустам Минниханов также поблагодарил родителей и педагогов Розалины Миргалимовой и Ралины Юсуповой, которые заложили основу нынешних побед.

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