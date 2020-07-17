При Духовном управлении мусульман Республики Башкортостан создали сайт kurban-online.ru

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией Курбан-байрам пройдет в особом формате. Жертвоприношения будут проходить на специально оборудованных площадках как в Уфе, так и в районах с соблюдением всех норм предосторожности, рекомендованных Роспотребнадзором, в том числе с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Ежегодно Курбан-байрам отмечается в 10-день месяца Зуль-хиджа – в этом году эта дата выпадает на 31 июля 2020 года. О порядке проведения праздничного намаза ДУМ РБ сообщит дополнительно.

Для удобства при Духовном управлении мусульман создали сайт kurban-online.ru, где каждый желающий сможет заказать курбан от своего имени. Мясо жертвенных животных, заказанных через сайт kurban-online.ru, волонтёры благотворительного фонда «Ватан» доставят нуждающимся.

Курбан в день праздника является обязательным каждому свободному мусульманину, не находящемуся в пути и обладающего нисабом(свободные средства). Для нашей местности в этом году размер нисаба составляет 16 000 рублей. Сунной является при возможности делать жертвоприношение от каждого члена семьи, но можно и от одного. Желательно мясо жертвенного животного делить на 3 части. Одну часть оставлять себе для пищи, вторую раздавать в качестве милостыни нуждающимся, третью часть дарить родственникам, соседям и близким. В этом году в связи с короновирусом, если человек оставит всё мясо себе или же отдаст всё нуждающимся, то это не испортит его курбан, так как это не является условием принятия курбана.

Всю информацию про жертвоприношение можете узнать, позвонив на горячую линию «Курбан онлайн» при Духовном управлении мусульман Республики Башкортостан по номеру 8 960-800-600-1, сообщает сайт ДУМРБ

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