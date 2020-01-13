«При устройстве ребёнка в детский сад о языке обучения родители задумываются в десятую очередь»

В интервью KazanFirst директор частного татарского детсада «Ябалак» Азат Миргаязов рассуждает о важности национального образования и рассказывает, как строят программу воспитания подобные дошкольные учреждения.

— Много ли в Казани детских садов, работающих на татарском языке?

— Нельзя сказать, что их нет, но их очень мало на сегодня, по пальцам перечесть. Где-то 3-4. Есть государственные садики, которые считаются татарскими, но насколько я знаю, в них и дети, и воспитатели разговаривают на русском языке. Да и с частными детсадами примерно та же ситуация. Одно название татарское и ничего больше.

— Если их не много, то в чем проблема? Они не востребованы или открыть такое учреждение слишком сложно?

— Есть несколько возможных причин сложившейся ситуации. Самая популярная из них — деньги. С этой точки зрения содержать русскоязычный садик намного выигрышнее. У такого будет больше клиентов. Есть ещё одна. Открытие татарского детсада требует намного больше усилий по созданию языковой атмосферы. А так как сегодня большинству родителей важен не столько язык, на котором будут заниматься дети, сколько просто пристроить куда-нибудь ребенка, никто не хочет лишний раз заморачиваться. Для многих главное, чтобы в саду хорошо кормили и хорошо обучали. Возможно, о языке родители тоже задумываются, но только уже в десятую очередь.

— Что движет теми, кто все-таки открыл татарский детсад?

— Рассмотрим ситуацию на примере истории создания нашего детсада. Мы знали, что будет непросто найти клиентов. Но все равно делали это исходя из наших убеждений. Сегодня модно говорить, что у каждой организации должна быть какая-либо своя миссия. И мы с женой поставили перед собой цель: создать в Казани такое место, где дети общались бы на чистом татарском. Вскоре это стало нашим принципом.

— Как вы вообще пришли к этой мысли?

— Мы с супругой оба родились и выросли в татарской среде. Со студенчества были активными участниками татарских проектов. Видели, как Казани необходим татарский язык, особенно он нужен был в детских садах, школах, университетах. А мы наблюдали, наоборот, за тем, как сокращалось число уроков в образовательных учреждениях, как закрывались школы. Тогда мы подумали, что если мы хотим обучить наших детей татарскому, то нужно начинать это делать с самого детсада. Это и подтолкнуло нас к открытию своего проекта. Возможно, одной из причин создания стали мысли о том, что в будущем нужно будет куда-то водить и своего ребенка.

— Вспомните главные сложности открытия образовательной организации на татарском языке?

— Я бы поделил эти сложности на две группы. Первые из них характерны для открытия любого подобного учреждения. Здесь нужно решить вопросы с документацией, наладить все условия, пройти все органы регистрации. Это требует больших финансовых и физических затрат. Вторые касаются открытия именно татарского детсада. Самое сложное в этом деле — набрать клиентскую базу. Нам было нетрудно провести рекламную кампанию, потому что мы сами выходцы из круга татарских активистов. Нас поддержали уже существующие организации. Дети их владельцев стали нашими первыми воспитанниками. Самым сложным было донести информацию о нашем существовании жителям ближайших районов. Мы делали рекламу в жилых комплексах. В итоге о нас узнали, стали приходить специально для татароязычной атмосферы.

— Как вы работаете? Есть какие-то существенные отличия от деятельности всех других детсадов?

— Мы работаем так же, как и все другие детские садики. У нас есть две группы детей: ясельная и дошколята. Для них ведутся разные занятия, но среди них есть обязательно уроки по изучению татарской истории, культуры.

— Расскажите о стоимости посещения. Ваши цены отличаются от тех, что установлены в других частных организациях?

— Цены формируются исходя из предоставленных детсадом условий. Есть детсады и за 30, и за 80 тысяч рублей. Я не могу сказать, что у нас стоимость сильно отличается от других детсадов подобного уровня.

— То есть вы не делаете наценку за татарскую атмосферу?

— Нет никакой наценки. Наш принцип — создать простой детский сад, в котором общение и уроки проходили бы на татарском языке, в котором изучались бы татарская культура и история. Это наша фишка, но деньги за это мы не берем.

— Кто ходит в татарский детский сад? Только татары?

— Дети, родители которых считают важным знать родной язык. Дети, которые недавно переехали в Казань и не владеют русским языком. Иногда к нам приходят дети из русских семей, в которых считают, что необходимо знать два языка: русский и татарский.

— И вы берете их всех, вне зависимости от того, знают они татарский или нет?

— Главное, чтобы родители не были против того, что общение, занятия в садике происходят на татарском языке. К нам ходят и те, кто владеет татарским в совершенстве, и те, кто не знает его совсем. Когда приходят вторые, они попадают в татарскую среду и посредством общения постепенно их словарный запас обогащается. Важна и помощь самих родителей. Мы просим их и дома тоже разговаривать на татарском. Могу сказать, что результат есть! К нам пришел ребенок, который вообще не говорил на татарском языке, хотя сам был из татарской семьи. Через полгода он уже полностью понимал родной язык, выучил порядка 100 базовых слов, стал пользоваться обращениями. Мы видим, как пришедшие к нам дети, совершенно не владеющие татарским, потихоньку начинают говорить на нем. Такие примеры вдохновляют и дают большую мотивацию на новые достижения.

— Можно ли сказать, что общение — это основа вашей методологии? Расскажите о ней подробнее. Вы работаете с опорой на уже существующие или разработали свой собственный вариант?

— Мы не стремимся к каким-то зарубежным методологиям. У нас очень хорошая советская школа. Мы обучаем детей по той же программе, которой пользуются татарские группы в государственных садиках. Именно она берется за основу нашей методологии. Мы добавляем в неё современные приемы, совершенствуем её и пользуемся.

— Какие ещё языки учат в татарских детсадах?

— В нашем садике мы изучаем татарский и английский. Занятия по иностранному проходят как минимум два раза в неделю. Дети поют песни, учат стихи, танцуют. Им дается домашнее задание.

— Почему нет занятий на русском языке?

— Мы объясняем это тем, что дети и так прекрасно разговаривают на русском языке. Если на то есть необходимость, то мы учим детей-дошкольников правильно говорить, писать на русском языке. Но это не первая наша цель.

— Нет ли проблем с поисками педагогов, в совершенстве владеющих татарским языком?

— Проблема кадров есть. Найти подходящего, по-настоящему хорошо владеющего татарским языком воспитателя сложно. Причем важны не только лексические знания воспитателя, но и грамматические. Потому что педагогу необходимо вести постоянные переписки с родителями.

— По вашему мнению, почему не все родители решаются отвести своего ребенка в татарский детский сад?

— Они боятся, что ребенок не будет понимать татарский язык. А зря. У нас есть дети из русских семей, которые прекрасно со всем справляются. Если ребенок чего-то не понимает, воспитатель дублирует ему все слова на русском языке. Согласен, овладеть языком не так-то просто. Задачу усложняет ещё и то, что дети общаются с родителями на одном, а с нами в детсаду на другом языке.

— Каковы перспективы татарских детсадов в будущем?

— Это зависит не только от нас. Это зависит от целого города, от его народа. Пока есть желающие, чтобы их дети знали свой родной язык, мы будем развиваться.

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