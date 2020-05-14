Приглашаем на виртуальные выставки Баки Урманче и Хариса Якупова

На сайте Государственного музея изобразительных искусств Татарстана можно познакомиться с жизнью и творчеством Баки Урманче, в том числе с самым прекрасным, по мнению критиков, творением мастера последних лет — «Сююмбике».

Баки Идрисович Урманче (23 февраля 1897 — 6 августа 1990) – основоположник татарского профессионального изобразительного искусства, художник масштабного дарования: живописец, график, скульптор, монументалист, театральный художник. Художник, внесший неоценимый вклад в развитие основных видов изобразительного искусства Татарстана, во многом определивший становление татарского изобразительного искусства в двадцатые годы и его развитие во второй половине XX столетия.

Творчество Баки Урманче – важная и неотъемлемая часть художественной культуры Москвы середины – второй половины 1930-х годов. Урманче принимал участие в крупнейших столичных художественных выставках, работал над оформлением павильонов строящегося грандиозного выставочного комплекса «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка» (1939).

Также на сайте музея представлена онлайн-выставка Хариса Абдрахмановича Якупова. Это один из тех художников, чье творчество выросло и окрепло в послевоенные годы. Перед самой войной он окончил Казанское художественное училище и, сражаясь за Отчизну, помнил о живописи: всюду, где и когда только можно, запечатлевал отдельные эпизоды войны, портреты товарищей, сохранял в памяти краски природных явлений.

После войны художник продолжил писать. Светлые, тихие его пейзажи наполнены поэзией мирного бытия, в жанровых картинах также живет радость человека, прошедшего через ад войны и вернувшегося на родную землю.

Все основное художественное наследие Хариса Абдрахмановича Якупова сосредоточено в собрании Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (около ста пятидесяти единиц хранения живописи и графики), некоторых других музеях Татарстана, а также в собрании семьи художника.

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