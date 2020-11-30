Приглашаем всех желающих принять участие в онлайн-конкурсе «Уйнагыз, гармуннар!»

Межрегиональный онлайн-конкурс исполнителей на национальный народных инструментах «Уйнагыз, гармуннар!» проводится во исполнение Указа Президента РФ № 327 от 8 июля 2019 года «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Свердловской областью и республикой Татарстан, празднования 100-летия образования ТАССР и в соответствии с планом основных мероприятий Свердловского государственного областного Дворца народного творчества на 2020 год.
Министерство культуры Свердловской области;
- ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» (СГОДНТ);
- Муниципальное учреждение культуры «Национальный культурный комплекс с.Аракаево».
- Повышение уровня национального самосознания и разъяснение широкой общественной необходимости сохранения национальной культуры, языка, традиций.
- Обогащение и популяризация национального наследия.
- Выявление новых имен и поддержка талантливых и самобытных музыкальных дарований.
Межрегиональный онлайн-конкурс исполнителей на национальных инструментах «Уйнагыз. гармуннар!» проводится 12 декабря 2020 года на сайте СГОДНТ www.sgodnt.ru и официальных группах МУК «Национальный культурный комплекс с.Аракаево» http://arakaevo.kultur.ru/ («Вконтакте», «Одноклассники»).
К участию в конкурсе приглашаются любительские инструментальные коллективы и отдельные исполнители (баянисты, гармонисты, кураисты, кубызисты и т.д.).
В программе выступления должно быть представлено одно национальное произведение на выбор участника.
Количество участников коллектива не ограничено.
Для участия в конкурсе необходимо до 7 декабря 2020 года направить заявку и ссылку на видеозапись в адрес организаторов ( Приложение 1) на е-mail:salavatarakaevo@mail.ru.