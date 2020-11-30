Приглашаем всех желающих принять участие в онлайн-конкурсе «Уйнагыз, гармуннар!»

Межрегиональный онлайн-конкурс исполнителей на национальный народных инструментах «Уйнагыз, гармуннар!» проводится во исполнение Указа Президента РФ № 327 от 8 июля 2019 года «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Свердловской областью и республикой Татарстан, празднования 100-летия образования ТАССР и в соответствии с планом основных мероприятий Свердловского государственного областного Дворца народного творчества на 2020 год.

Учредители и организаторы:

Министерство культуры Свердловской области;

ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» (СГОДНТ);

Муниципальное учреждение культуры «Национальный культурный комплекс с.Аракаево».

Цели и задачи конкурса:

Повышение уровня национального самосознания и разъяснение широкой общественной необходимости сохранения национальной культуры, языка, традиций.

Обогащение и популяризация национального наследия.

Выявление новых имен и поддержка талантливых и самобытных музыкальных дарований.

Порядок и условия проведения:

Межрегиональный онлайн-конкурс исполнителей на национальных инструментах «Уйнагыз. гармуннар!» проводится 12 декабря 2020 года на сайте СГОДНТ www.sgodnt.ru и официальных группах МУК «Национальный культурный комплекс с.Аракаево» http://arakaevo.kultur.ru/ («Вконтакте», «Одноклассники»).

К участию в конкурсе приглашаются любительские инструментальные коллективы и отдельные исполнители (баянисты, гармонисты, кураисты, кубызисты и т.д.).

В программе выступления должно быть представлено одно национальное произведение на выбор участника.

Количество участников коллектива не ограничено.

Для участия в конкурсе необходимо до 7 декабря 2020 года направить заявку и ссылку на видеозапись в адрес организаторов ( Приложение 1) на е-mail:salavatarakaevo@mail.ru.

tatur.tatarstan.ru