Продлевается прием заявок на фестиваль-конкурс «Мирас» («Наследие»)

В связи с обращением школы “Яктылык”, а также по многочисленным просьбам других участников, которые в связи с непростой санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране не успели прислать заявки и видеоматериал на участие в Международном фестивале-конкурсе татарской культуры “Мирас” (“Наследие”), срок приема заявок продлевается до 10 ноября 2020 года.

Ознакомиться с Положением конкурса можно, перейдя по ссылке.

Напомним, в этом году фестиваль-конкурс «Мирас» («Наследие») посвящен Году памяти и славы в ознаменовании 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне и к 100-летию образования Татарской АССР.

tatar-duslyk.ru