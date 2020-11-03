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Продлевается прием заявок на фестиваль-конкурс «Мирас» («Наследие»)

Продлевается прием заявок на фестиваль-конкурс «Мирас» («Наследие»)

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 03.11.2020 0 19

В связи с обращением школы “Яктылык”, а также по многочисленным просьбам других участников, которые в связи с непростой санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране не успели прислать заявки и видеоматериал на участие в Международном фестивале-конкурсе татарской культуры “Мирас” (“Наследие”), срок приема заявок продлевается до 10 ноября 2020 года.

Ознакомиться с Положением конкурса можно, перейдя по ссылке.

Напомним, в этом году фестиваль-конкурс «Мирас» («Наследие») посвящен Году памяти и славы в ознаменовании 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне и к 100-летию образования Татарской АССР.

tatar-duslyk.ru

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