Продолжается работа над изданием Корана на башкирском языке

Муфтий ДУМ РБ Айнур Биргалин встретился с директором издательства «Китап» Ильгамом Яндавлетовым и главным редактором Зульфией Карабаевой.

Духовное управление мусульман РБ уже несколько месяцев работает над изданием Корана на башкирском языке. Для этого изучили опыт соседей — ДУМ Республики Татарстан, которые выпустили Коран на татарском языке. Как оказалось, издательство «Китап» уже несколько лет выпускает Коран на башкирском языке. Было принято решение объединить усилия в этом благо деле.

На встрече обсудили и вопрос религиозной литературы. Людям не хватает понятных, доступных материалов, написанных лёгким языком. В особенности — детям. Для решения этих и других проблем, ДУМ РБ и издательство «Китап» запланировали провести круглый стол в ближайшее время.

Муфтий Башҡортостана подарил участникам встречи религиозный журнал «Диәнәт» и книгу для детей «Минең гүзәл динем», которые выпускает ДУМ РБ.

В ближайшее время организации начнут работу над башкирским мусульманским календарём 2022 года. В будущем Духовное управление мусульман Республики Башкортостан продолжит развивать родные языки Башкортостана и религиозную литературу на родных языках в целом.

muslim.ru