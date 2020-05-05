Продолжается цикл онлайн-лекций о Священном месяце Рамадан

Завтра, 6 мая, в 15:00 прямом эфире информационно-аналитического портала Islam-Today.ru на странице @islam_today_huzur в Instagram пройдет очередная публичная онлайн-лекция о Священном месяце Рамадан. Спикером выступит начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, и.о. казыя г.Казани, Коран-хафиз Булат хазрат Мубараков.

Кроме того, в прямом эфире все желающие также смогут задать спикеру интересующие вопросы об аспектах соблюдения поста, достоинствах месяца Рамадан, о видах нарушений поста, требующих кад’а и каффарат, и пр. Также вопросы можно оставить под постом в аккаунте @islam_today_huzur социальной сети Instagram. Задать их можно на татарском и русском языках.

Примечательно, что в прямом эфире среди зрителей проведут и розыгрыш двух книг: «Каждый может стать Коран-хафизом» и » Расскажи мне об Исламе». С уловиями розыгрыша можно ознакомиться под постом в аккаунте @islam_today_huzur социальной сети Instagram.

dumrt.ru