Продуктовые наборы и особый подарок ветеранам войны от Постоянного представительства Республики Татарстан

Санкт-Петербург и Ленинградская область готовятся ко Дню Победы и с этой недели стартовали мероприятия по началу празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В порядок приводят памятные места, посвященные подвигу нашей страны в этой священной войне.

В настоящее время пандемия создала особые условия для праздника — ветеранов будут поздравлять непосредственно дома с вручением подарочных наборов. Главное – чтобы никто не остался без внимания и выразить каждому ветерану свою благодарность и уважение.

По традиции, Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области совместно с татарскими общественными объединениями региона, каждый год поздравляет и вручает продуктовые наборы ветеранам войны и блокадникам в дни их рождения, по случаю Дня Победы и Дня снятия блокады Ленинграда и Дня Республики Татарстан. В этом году, к подаркам нашим дорогим ветеранам, которые будет вручать Постпредство Республики Татарстан и общественность, петербургский художник Роман Абдуллин специально изготовил серию поздравительных открыток со своими работами, посвященные Великой Победе.

Роман Абдуллин — известен сериеймонументальных работ «Блокада Ленинграда», «Победа.1945г.», «Сталинград, 2 февраля 1943г.». В начале года, в Постпредстве Республики Татарстан состоялась его персональная выставка «По дорогам Победы»,приуроченная 100 — летию образования ТАССР и 75-летию Великой Победы.

Также, Постпредство республики призывает наших граждан принимать участие в посвященных празднику акциях, которые пройдут в онлайн-режиме, а также отдать даньпамяти участникам войны в семейном кругу. Это тот случай, когда никакая пандемия, ничто не помешает нам всем вместе отпраздновать день Великой Победы.