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Проект «История татарских сел Самарского края» получил поддержку в размере 350 000 рублей

Проект «История татарских сел Самарского края» получил поддержку в размере 350 000 рублей

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 08.12.2020 0 7

Самарская областная татарская национально-культурная автономия получила грант  в размере 350 000 рублей за проект «История татарских сел Самарского края».

Министерство культуры РТ определило получателей грантов Правительства РТ на поддержку общественных организаций в регионах России, реализующих этнокультурные проекты в 2020 году.

Гранты получают организации, основной целью деятельности которых является осуществление социальных, информационных, культурных, образовательных, научных функций по пропаганде культурного наследия татарского народа, языка, истории и по формированию этнической идентичности татарской культуры у будущих поколений.

Гранты предоставляются общественным организациям на конкурсной основе в целях реализации проектов, направленных на сохранение традиций и обычаев, развитие татарской национальной культуры в регионах Российской Федерации, за исключением Республики Татарстан. Гранты выдаются на конкурсной основе в форме субсидий из бюджета Республики Татарстан.

samtatnews.ru

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