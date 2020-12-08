Проект «Кинопятница» в Казани набирает популярность.
В конференц-зале мечети «Аль-Марджани» прошел очередной пятничный кинопоказ.
Вниманию публики были представлены два документальных фильма: «Один» и «Берузе» («Один»).
Не смотря на одинаковые названия это два фильма о совершено разных людях.
И если фильм «Один» — об одиночестве пожилых людей в нашей стране, то фильм «Берузе» — о конкретном человеке — Наиле Габитове, который 18 лет провел в одиночной камере китайской тюрьмы.
Вся его молодость прошла в одиночном заключении,но выйдя оттуда он смог начать жизнь заново и в 46 лет, эмигрировав в Австралию, создать семью.
Этот фильм о том, как вера в Аллаха помогла ему выжить в кошмарных условиях китайской одиночки.
После просмотра прошло обсуждение обеих кинолент, которое вела историк, исследовательница, экоактивистка Гузелия Гиматдинова.