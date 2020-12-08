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Проект «Кинопятница» в Казани набирает популярность

Проект «Кинопятница» в Казани набирает популярность

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 08.12.2020 0 6

Проект «Кинопятница» в Казани набирает популярность.

В конференц-зале мечети «Аль-Марджани» прошел очередной пятничный кинопоказ.
Вниманию публики были представлены два документальных фильма: «Один» и «Берузе» («Один»).

Не смотря на одинаковые названия это два фильма о совершено разных людях.

И если фильм «Один» — об одиночестве пожилых людей в нашей стране, то фильм «Берузе» — о конкретном человеке — Наиле Габитове, который 18 лет провел в одиночной камере китайской тюрьмы.

Вся его молодость прошла в одиночном заключении,но выйдя оттуда он смог начать жизнь заново и в 46 лет, эмигрировав в Австралию, создать семью.

Этот фильм о том, как вера в Аллаха помогла ему выжить в кошмарных условиях китайской одиночки.

После просмотра прошло обсуждение обеих кинолент, которое вела историк, исследовательница, экоактивистка Гузелия Гиматдинова.

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