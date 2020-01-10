Проект «Национальный праздник «Сабантуй» Нижневартовска отмечен дипломомв конкурсе «Россия: этнический комфорт»

Подведены итоги Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт».

Всероссийский конкурс актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт», посвященный Международному году языков коренных народов стартовал в январе 2019 года. Конкурс проводился при поддержке Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

Учредители и организаторы проекта – Министерство культуры Российской Федерации и Центр культуры народов России ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова».

За сохранение и развитие народных традиций Дипломом награждена Нижневартовская городская общественная организация татарской культуры «Ватан» («Отечество») за проект Национальный праздник «Сабантуй».