Проект реставрации Особняка Миллера примет участие в Школе наследия в Екатеринбурге

Под руководством историков, реставраторов, архитекторов и градостроителей участники Школы наследия на протяжении восьми месяцев будут изучать архитектуру, городскую среду, правовые основы охраны культурного наследия. В составе команд участники разработают концепции возрождения, возвращений в жизнь города до 10 памятников архитектуры, которые пустуют или находятся под угрозой сноса.

16 декабря состоится открытие проекта! Мероприятие стартует в 19:00 в Музее истории Екатеринбурга. В первой части будет представлена команда и партнеры проекта, презентация программы «Школы наследия.Екатеринбург» и «скрытые» памятники архитектуры от участников школы. Во второй части, с 20 часов, будет презентован проект реставрации Особняка Миллера, Татарской слободы г. Екатеринбурга и других проектов. Вход свободный. Приглашаем прийти и поддержать проект!

На открытии Школы ожидается специальный гость — основатель и главный идеолог всероссийского фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» — Андрей Кочетков. Проект при поддержке фонда президентских грантов организован фондом независимого кино “Манифест 16”, Музеем истории Екатеринбурга, городским общественным движением по охране культурного наследия “Реальная история”, волонтерским движением Культурный патруль.

Участников «Школы наследия» с декабря по март ждет образовательный этап, а с апреля по июль — практика. Участники школы выберут исторические здания, вместе с экспертами проведут исследования и предложат «проекты новой жизни» Результаты работ будут представлены на итоговом мероприятии школы.

Напомним, Особняк Миллера построен в 1855 году, после революции, в 1920-х годах был передан татаро-башкирской общине, но после войны и перестройки пришел в запустение и стал разрушаться. В 1997 году передан Региональному духовному управлению мусульман Свердловской области. Так дом простоял почти 20 лет, в виду отсутствия финансирования. В 2017 году была сформирована рабочая группа из уральских предпринимателей, в 2018 — разработан проект консервации.

20 июля проект реставрации под культурно-просветительский центр впервые был представлен широкой городской общественности на «Ночи городских инициатив» в Ельцин центре. С 23 июля по 5 сентября 2019 года, после всех согласований, проведен 1 этап — консервация объекта. Выполнены работы по восстановлению стен и устройству кровли. 15 сентября в особняке побывала делегация Всероссийского форума татарских краеведов. В конце сентября, чтобы уже сейчас вдохнуть жизнь в особняк на время разработки и согласования основного проекта реставрации, началось обустройство шоу-рума.

Ильдар Хабибуллин

tatary-urala.ru