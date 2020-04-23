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«Проект «Tatarstan today. Открытый миру» приурочен к 100-летию ТАССР

«Проект «Tatarstan today. Открытый миру» приурочен к 100-летию ТАССР

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 23.04.2020 0 2

«Проект «Tatarstan today. Открытый миру» приурочен к 100-летию ТАССР»

Медиапроект заместителя генерального директора ТРК «Новый век» на телеканале ТНВ стартует уже 25 апреле в 19.00.

В его рамках Дина Газалиева будет рассказывать о сотрудничестве республики с внешним миром по всем направлениям — от экономики до культуры!

Дина Алифовна в интервью интернет-редакции ТНВ рассказала, что сейчас нет отличия регионального журналиста от федерального, о том, кто поддержал новый проект ТНВ «Tatarstan today. Открытый миру» и об известности ТНВ за пределами Татарстана.

http://tatur.tatarstan.ru

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