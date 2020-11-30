Проекты Совета молодежи при Полпредстве стали обладателями гранта Правительства Татарстана

Два проекта Совета молодежи, созданного при Полномочном представительстве РТ в РФ, выиграли грант Правительства Республики Татарстан. Он направлен на поддержку общественных организаций в регионах России.

Всего в конкурсе на получение грантов Правительства Татарстана приняла участие 41 общественная организация.

Московский регион был представлен двумя проектами.

Это ежегодный конкурс молодежных проектов «Хәрәкәт». По его итогам проводится церемония награждения победителей. Мероприятие организовывается с 2014 года и привлекает на свою площадку более 1000 человек – студентов столичных вузов, молодых специалистов и активную молодежь. За эти годы в конкурсе приняло участие более 150 проектов. Он направлен на поддержку деятельности татарстанских землячеств и молодежных объединений при столичных вузах, а также на популяризацию татарской культуры, традиций, истории и родного языка.

Второй проект – интеллектуальная игра «Чикләвек». Она проходит в формате программы «Что? Где? Когда?», участники отвечают на вопросы по истории Татарстана, культуре, языку и традициям татарского народа. В каждой игре задействовано более 200 человек.

Организатором конкурса на получение грантов Правительства Татарстана выступает Министерство культуры республики.

tatmsk.tatarstan.ru