enrutat
Главная / Прошел ты славный путь, наш театр!
Прошел ты славный путь, наш театр!

Прошел ты славный путь, наш театр!

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, 04.11.2020 0 5

6 ноября – день рождения Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина – 87-летие!
В 16:30, в фойе театра состоится мероприятие под названием “Прошел ты славный путь, наш театр!”.
Артисты и оркестр под управлением Ильяса Камала представят зрителям праздничный вечер о прошлом и о сегодняшнем дне театра;
В 17:00, показ легендарного спектакля Карима Тинчурина “Угасшие звезды”;
Во время антракта, пройдет интересная викторина под названием “Нам 87!”.
Кроме этого, любителей Тинчуринского театра ждут много подарков!

tinchurinteatr.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.