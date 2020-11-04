6 ноября – день рождения Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина – 87-летие!

В 16:30, в фойе театра состоится мероприятие под названием “Прошел ты славный путь, наш театр!”.

Артисты и оркестр под управлением Ильяса Камала представят зрителям праздничный вечер о прошлом и о сегодняшнем дне театра;

В 17:00, показ легендарного спектакля Карима Тинчурина “Угасшие звезды”;

Во время антракта, пройдет интересная викторина под названием “Нам 87!”.

Кроме этого, любителей Тинчуринского театра ждут много подарков!

tinchurinteatr.ru