Прошла онлайн-конференция «Татарские периодические печатные издания: ретроспектива и будущее»

12 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге состоялась научно-практическая онлайн-конференция «Татарские периодические печатные издания: ретроспектива и будущее», посвященная 115-летию первой татарской печатной газеты «Нур». Организаторами мероприятия выступили Постоянное представительство Республики Татарстан и Информационный портал «Питер Татар» при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Исполкома Всемирного конгресса татар.

Поводом для конференции стала важная дата в истории татарской печати. Первая татарская печатная газета прошла путь длиной в 115 лет, начиная отсчёт с 1905 года выпуском первого периодического издания на татарском языке – газеты «Нур» («Луч»), появившийся в Санкт-Петербурге благодаря просветителю, писателю, журналисту и переводчику с восточных языков Атаулле Баязитову.

Со вступительным словом перед участниками онлайн-конференции выступил Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин. Он отметил, что сегодня приобретает особую актуальность обсуждение проблем татарской печати, которые волнуют не только татар, проживающих в Республике Татарстан, но и татарскую общественность в регионах России.

Также, соответствующий рабочий тон конференции задали приветствия главного редактора интернет студии «Донья» Всемирного конгресса татар Римзиля Валеева, главного редактора газеты «Татарлар», руководителя Управления информационной службы и связям по СМИ Всемирного конгресса татар Гульназ Шайхи и владельца и шеф-редактора портала «Piter.tatar» Равиля Закиров.

География выступающих была обширна и позволила разносторонне рассмотреть проблемные вопросы и перспективы развития печатных изданий. Спикерами выступили главные редакторы татарских газет, журналисты, блогеры, общественные деятели, представители татарских национально-культурных объединений Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Ульяновской, Челябинской областей, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и Пермского края.

С особым интересом слушали выступления главных редакторов и представителей региональных информационных агентств, татарских газет и изданий.

Конференция призвана способствовать дальнейшему эффективному развитию медиарынка и проведения анализа состояния дел в реальности, что ждёт татарскую печатную периодику завтра, и как процессы в поведении потребителей под влиянием информационных технологий отразятся в татарском медиасообщества.

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