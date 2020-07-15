Прошла встреча организационного комитета в рамках мероприятий к Дням татарской культуры в Санкт -Петербурге и Ленинградской области

На встрече присутствовали представители региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургская общественная организация татарских женщин «Ак калфак-Нева», кинорежиссёр Нина Прахарж, руководитель татарского эстрадно-фольклорного ансамбля «Файда» Гульнара Файзуллина, блогер Катифа Гайнетдинова, а также солист театра «Санкт-Петербург опера» Ярамир Низамутдинов.

На встрече обсудили вопросы организации и подготовки онлайн-фестиваля, посвящённого Дням татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, который будут проводиться в рамках празднования 100-летнего юбилея со дня образования Татарской АССР.

В завершении заседания стороны разработали план совместных действий по подготовке и проведению Дней татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Творческий марафон, который будет длиться более двух недель, должен завершиться 12 сентября онлайн-концертом с участием творческих коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, других регионов России и зарубежья. Также планируется провести демонстрацию онлайн-трансляции из студии с интервью с представителями власти города и области, татарской интеллигенции, артистами, меценатами, спортсменами, известными деятелями, татарами других регионов РФ и зарубежных стран, конкурсы, квизы, онлайн-квесты, интерактив, обзоры каналов фестиваля и презентации проектов. Завершится эфир обзором проведённых мероприятий, посвящённых 100-летию образования Татарской АССР: демонстрацией видео Джалиловских чтений, творческих вечеров, открытие художественных выставок Ларисы Ахмадеевой и Романа Абдуллина. Трансляция будет производиться в YouTube, социальных сетях и на портале «Питер Татар».

tatspb.tatarstan.ru