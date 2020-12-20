Прошли «Школа татарского блогинга ZAMAN» и «Школа лидера татарской молодежи «Максат»

С 9 по 15 декабря 2020 года прошла третья «Школа татарского блогинга ZAMAN» и одиннадцатая «Школа лидера татарской молодежи «Максат».

В «Школе блогинга» приняла участие самая креативная татарская молодежь из Москвы, Тюменской, Самарской, Нижегородской области, Удмуртской республики, из 5 районов Татарстана.

На мероприятии также присутствовали певица и блогер Лилия Хайруллина, актриса театра им. К.Тинчурина Гульназ Науметова, блогеры Ринат Галиахметов и Ильназ Габидуллин и другие. Для делегатов были организованы лекции и практические занятия, круглые столы, встречи на следующие темы: «Как найти свое направление», «Постановка речи», «Полезные программы».

Так, «Школа татарского блогинга ZAMAN» смогла объединить подрастающее поколение татар всей страны для приобретения ими навыков для создания, ведения и популяризации собственного блога или страницы в социальных сетях и видео-каналах.

Для обучения в «Школе лидера татарской молодежи «Максат» собрались молодые творческие ребята из Москвы, Астраханской области, Ивановской области, Республики Мордовии, Новосибирской области, Пермского края, Саратовской области, Самарской области, Нижегородской области, Тюменской области, Омской области, Пензенской области, Республики Удмуртия. На этой образовательной площадке традиционно прошли лекции и практические занятия о роли общественной организации в сохранении татарской культуры, обсуждение вопросов: «Каким должен быть лидер», «Личный бренд», «Работа в социальных сетях». Организатором данных мероприятий выступил Молодежный центр «Идель» при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и Федеральной национально-культурной автономии татар.

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