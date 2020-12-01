Прошёл гала-концерт фестиваля «Наше время — Безнен заман»

30 ноября прошёл гала-концерт VIII ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман». Обладателем Гран-при фестиваля стала команда «Безопасность дорожного движения» из Казани.

Гала-концерт начался с парада участников фестиваля и приветственных слов Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. «Большая работа проведена организацией «Созвездие – Йолдызлык». Очень важно, что мы нашли такую форму, благодаря которой вовлекаем в творческий процесс нашу рабочую молодежь. Огромная поддержка оказывается со стороны руководителей предприятий, муниципалитетов, профсоюзов. Мы видим насколько этот проект востребован в Татарстане. Я поздравляю всех с этим событием. Данный фестиваль и все его участники — большое достояние нашей республики», — сказал Президент РТ. Он также призвал всех внимательно относиться к соблюдению профилактических мер в период коронавирусной пандемии.

Затем Рустам Минниханов вручил награды организаторам творческого фестиваля, так, руководитель фестиваля «Созвездие — Йолдызлык» Дмитрий Туманов получил из рук Президента РТ знак отличия «За наставничество» от имени Президента РФ.

«Мы и дальше будем поддерживать это движение, — отметил Рустам Минниханов. — Мы гордимся вами. Вы золотой фонд нашей республики, наше будущее!».

Вслед за выступлением Президента РТ со сцены было зачитано приветственное письмо ответственного секретаря Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григория Орджоникидзе, адресованное участникам и организаторам фестиваля.

В этом году фестиваль «Наше время — Безнең заман» был посвящен двум значимым для истории датам — 100-летию ТАССР и 75-летию Победы.

Заявки в этом сезоне участники подавали в режиме онлайн. Всего в дирекцию поступила 181 заявка от предприятий нефтяной, энергетической, машиностроительной промышленности, образовательных учреждений, организаций социальной сферы обслуживания, представляющих 41 муниципальный район Татарстана (в прошлом году было 174 заявки).

Несмотря на пандемию, в течение года представители рабочих профессий активно готовились к конкурсу, проводя репетиции в онлайн формате. При этом качество поставленных номеров заметно возросло. Как отметили члены жюри, уровень выступающих конкурсантов на фестивале был столь высоким, что было сложно поверить, что это не профессиональные артисты, а ребята, которые в обычной жизни работают полицейскими, спасателями, фельдшерами скорой помощи, учителями начальных классов, инженерами, слесарями и представителями многих других рабочих профессий.

Важным новшеством фестиваля в этом году стал особый приз под названием «Герои нашего времени». Почетная награда вручена команде, достойной Гран-при, но по совокупности баллов по всем номинациям, занявшей 1 место.

Команду победителей наградил Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. «Наше время-Безнен заман» дает вам возможность, реализовать свой творческий потенциал, особенно когда вы молоды, полны сил, идей и богаты талантами. Благодаря фестивалю мы формируем системный подход для создания на наших предприятиях и организациях корпоративного духа и всестороннего развития работающей молодежи Татарстана, которое отражается на производительности и эффективности коллектива», — обратился он к участникам фестиваля.

Победителей и лауреатов фестиваля поощрили дипломами, памятными подарками, денежными премиями. Обладатель Гран-при фестиваля получил дипломом, переходящий кубок Президента Республики Татарстан и денежную премию.

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

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