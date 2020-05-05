Проведи период самоизоляции с пользой!

театры моды (в конкурсных работах могут быть использованы любые ткани и вспомогательные материалы, аксессуары, придуманные и изготовленные участниками. Допускаются различные приемы декорирования. Во время демонстрации коллекций возможна театрализация и музыкальное оформление, усиливающее эффект представленных работ, раскрывающих достоинства творческого замысла и мастерства юных дизайнеров, художников, модельеров, швей. Выбор художественных средств и техника исполнения осуществляется автором);