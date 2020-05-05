Проведи период самоизоляции с пользой!

Творческое Объединение «Happy Time» приглашает всех желающих стать участниками Республиканского заочного конкурса «Кояш.ru».
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- вокал (эстрадный, народный, академический, музыкальные детские театры);
- хореография (народный танец, классический танец, современный танец, эстрадный танец, бальный танец, хип-хоп, танцевальный микс, детский танец и т.д.);
- театры моды (в конкурсных работах могут быть использованы любые ткани и вспомогательные материалы, аксессуары, придуманные и изготовленные участниками. Допускаются различные приемы декорирования. Во время демонстрации коллекций возможна театрализация и музыкальное оформление, усиливающее эффект представленных работ, раскрывающих достоинства творческого замысла и мастерства юных дизайнеров, художников, модельеров, швей. Выбор художественных средств и техника исполнения осуществляется автором);
- художественное слово (в конкурсе оцениваются стихи собственного сочинения, так же предусмотрены дополнительные номинации: Мои любимые стихи; Стихи на иностранных языках (тат.яз, анг.яз и др.);
- рисунок (оцениваются рисунки, выполненные любыми художественными средствами (академический рисунок, графика, натюрморт, пейзаж, портрет, детский рисунок и т.д) и в определенной живописной технике (акварель, акрил, масло, карандаш, граффити, пастель и т.д).
Результаты заочного формата Межрегионального фестиваля-конкурса «Новое время» оглашаются 18 мая 2020. Заявку на участие в фестивале-конкурсе необходимо подать до 11.05.2020 года в Оргкомитет на e-mail: happy-time-kzn@mail.ru.