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Проведи период самоизоляции с пользой!

Проведи период самоизоляции с пользой!

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 05.05.2020 0 1

Творческое Объединение «Happy Time» приглашает всех желающих стать участниками Республиканского заочного конкурса «Кояш.ru».

Конкурс проводится в следующих номинациях:

  • вокал (эстрадный, народный, академический, музыкальные детские театры);
  • хореография (народный танец, классический танец, современный танец, эстрадный танец, бальный танец, хип-хоп, танцевальный микс, детский танец и т.д.);
  • театры моды (в конкурсных работах могут быть использованы любые ткани и вспомогательные материалы, аксессуары, придуманные и изготовленные участниками.  Допускаются различные приемы декорирования. Во время демонстрации коллекций возможна театрализация и музыкальное оформление, усиливающее эффект представленных работ, раскрывающих достоинства творческого замысла и мастерства юных дизайнеров, художников, модельеров, швей. Выбор художественных средств и техника исполнения осуществляется автором);
  • художественное слово (в  конкурсе оцениваются стихи собственного сочинения, так же предусмотрены  дополнительные  номинации: Мои любимые стихи; Стихи на иностранных языках (тат.яз, анг.яз и др.);
  • рисунок (оцениваются рисунки, выполненные любыми художественными средствами (академический рисунок, графика,  натюрморт, пейзаж, портрет, детский рисунок  и т.д) и в определенной живописной технике (акварель, акрил, масло, карандаш, граффити, пастель и т.д).

Результаты заочного формата Межрегионального  фестиваля-конкурса «Новое время» оглашаются 18 мая 2020. Заявку на участие в фестивале-конкурсе необходимо подать до 11.05.2020 года в Оргкомитет на  e-mail: happy-time-kzn@mail.ru.

Положение Кояш

Заявка Кояш.ру

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