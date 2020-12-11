Пройдет финальная прямая трансляция фестиваля татарского фольклора «Түгәрәк уен»

12 декабря в 18:00 в КЦ «Мсковский» пройдет финальная прямая трансляция XII Всероссийского фестиваля татарского фольклора «Түгәрәк уен» на официальном ютуб-канале «Татфолк».

В концертной программе участие примут фольклорные коллективы и исполнители Республики Татарстан: группа «Zakaria» – многонациональный фольклорно-инструментальный коллектив с песнями из первого сольного альбома; Бацзыэрбай Мулати с народными песнями, Баитами и под аккомпанирование Думбыры; Ильдар Гимадиев–варганист-исполнитель, с композициями на традиционном инструменте варган с синтезомэтно–электроникой.

В рамках фестиваля с 1 по 11 декабря 2020 года проходили онлайн-семинары, лекции, мастер-классы, круглые столы с участием известных спикеров – экспертов в сфере культуры в формате видеоконференций и живых встреч.Фестиваль объединяет фольклорные коллективы различных этнических групп татар, а также знакомит всех желающих с разноплановым многообразием культурного наследия татарского народа.

Учредитель Фестиваля – Министерство культуры Республики Татарстан, Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар. Организатор Фестиваля –Государственное бюджетное учреждение «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан.

mincult.tatarstan.ru