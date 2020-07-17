Путешествие в татарскую деревню и комплекс сохранения традиционных технологий: объявлены победители конкурса президентских грантов

Подведены итоги второго конкурса Фонда президентских грантов, среди некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

В этом году конкуренция была серьезная, на конкурс было подано рекордное количество заявок — 11 085. Гранты на общую сумму в 4,6 млрд рублей получат 2402 организации. Среди победителей — 66 татарстанских проектов самой разной тематики, 25 из них направлены на реализацию задач в сфере культуры.

Так, АНО «ТИЦ» (Зеленодольский район) защитил проект «Путешествие в татарскую деревню. Сохранение наследия Каюма Насыри». Он предполагает создание углублённого туристического маршрута по объектам, связанным с великим учёным Каюмом Насыри, в сёлах Малые Ширданы и Большие Ачасыры.

Ассоциация «Комплекс сохранения и развития традиционного образа жизни, технологий и ремесел «Старая Волга» выиграла грант на проведение фестиваля волжского традиционного образа жизни и ремёсел «Народная лодка». Результатом реализации проекта, по словам организаторов, станет появление актуального центра компетенций в области волжской этнографии, фольклора и ремёсел. Предполагается осмысление местных технологий речного деревянного судостроения, практическая работа с мастерами старшего поколения с целью сохранения и передачи навыков «из рук в руки» младшим.

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