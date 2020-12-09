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Путеводитель Альмиры Тагирджановой вошел в топ-5 новых книг о Петербурге

Путеводитель Альмиры Тагирджановой вошел в топ-5 новых книг о Петербурге

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 09.12.2020 0 2

28 ноября, в Санкт-Петербурге прошел фестиваль «Новые книги о Петербурге». В этом году библиотека имени Маяковского, кроме традиционной книжной ярмарки организовала программу встреч с авторами и издателями — они прошли в онлайн и офлайн формате.

В число 5-ти лучших книг о Петербурге попал путеводитель Альмиры Тагирджановой  «Санкт-Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу».  Уже много лет автор изучает историю петербургских татар и мусульманского сообщества города вообще. В этом году она впервые представила рассказ о выходцах с востока в Петербурге и петербургском востоковедении в формате путеводителя.

Книга представляет собой научно-популярную книгу о прошлом и настоящем многонационального Петербурга с очерком по истории татаро-мусульманской общины и 10 пешеходными маршрутами и прогулками по рекам и каналам.

tatspb.tatarstan.ru

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