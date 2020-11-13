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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Кузнецова

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Кузнецова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Личности, Общество, Главные новости, 13.11.2020 0 1

Президент России Владимир Путин в связи со смертью Героя Советского Союза Бориса Кузнецова выразил соболезнования родным и близким ветерана. Соответствующую телеграмму глава государства направил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

«В этот скорбный час примите мои соболезнования, слова участия и поддержки. Скончался Борис Кириллович Кузнецов, человек большого личного мужества, настоящий патриот и труженик, ставший в 19 лет Героем Советского Союза», – отметил Путин.

Президент РФ назвал Кузнецова «ярким представителем легендарного поколения фронтовиков, которые отстояли свободу и независимость Родины», а после Великой Отечественной «восстанавливали разрушенные войной города, отдавали всю свою энергию развитию и укреплению страны».

«Жизненный путь Бориса Кирилловича Кузнецова, его смелость, неравнодушие, стремление служить людям – достойны искренней благодарности потомков и самого глубокого уважения», – подчеркнул Владимир Путин.

Борис Кузнецов скончался накануне на 95-м году жизни. Гражданская панихида по ветерану проходит в эти минуты в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.

tatar-inform.ru

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