Работы челнинских художников представят в Булгаре

«Приглашение открыть выставку в Булгарском историко-архитектурном музее-заповеднике — для нас знаменательное и волнительное событие, – сообщил народный художник РТ Мадияр Хазиев. – Решил представить работы моих учеников, созданных в разные годы».

Гости музея увидят работы Ленара Ахметова, Вероники Егоровой, Лейсан Исламгареевой, Михаила Жуковского и других.

Открытие экспозиции «Болгар как вдохновение» запланировано на 22 июля.

В картинах прослеживается национальный колорит. Главная тема произведений – это своеобразный взгляд на историю татарского народа, на прошлое нашего края.

Примечательно, что Мадияр Хазиев в 2017 году уже подарил Булгарскому музею- заповеднику 30 картин. Свой душевный порыв он объяснил так: «Очень хочу, чтобы мои работы не простаивали под полотнами в мастерской, а дарили людям радость, пробуждали к размышлениям о жизни и будущем».

Кроме этого, Хазиев с учениками создает «мини-Третьяковки» в сельских клубах республики, куда передано более 200 картин.

Ляля Гайфутдинова

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