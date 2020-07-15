enrutat
Главная / Работы челнинских художников представят в Булгаре
Работы челнинских художников представят в Булгаре

Работы челнинских художников представят в Булгаре

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.07.2020 0

«Приглашение открыть выставку в Булгарском историко-архитектурном музее-заповеднике — для нас знаменательное и волнительное событие, – сообщил народный художник РТ Мадияр Хазиев. – Решил представить работы моих учеников, созданных в разные годы».

Гости музея увидят работы Ленара Ахметова, Вероники Егоровой, Лейсан Исламгареевой, Михаила Жуковского и других.

Открытие экспозиции «Болгар как вдохновение» запланировано на 22 июля.

В картинах прослеживается национальный колорит. Главная тема произведений – это своеобразный взгляд на историю татарского народа, на прошлое нашего края.

Примечательно, что Мадияр Хазиев в 2017 году уже подарил Булгарскому музею- заповеднику 30 картин. Свой душевный порыв он объяснил так: «Очень хочу, чтобы мои работы не простаивали под полотнами в мастерской, а дарили людям радость, пробуждали к размышлениям о жизни и будущем».

Кроме этого, Хазиев с учениками создает «мини-Третьяковки»  в сельских клубах республики, куда передано более 200 картин.

Ляля Гайфутдинова

chelny-izvest.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.