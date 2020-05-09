Радиф Шарифуллин – победитель открытого чемпионата Татарстана по решению шашечных композиций

Победой спортсмена Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им.Р.Г.Нежметдинова, мастера спорта России Радифа Шарифуллина завершился открытый чемпионат Республики Татарстан по решению шашечных композиций, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования ТАССР.

Работы на конкурс, а в нем нужно было решить 45 шашечных композиций, прислали спортсмены из Санкт-Петербурга, Московской, Самарской и Челябинской областей, Республики Саха-Якутия, Республики Башкортостан и Республики Татарстан, а также шашисты из Белоруссии и Израиля.

Радиф Шарифуллин набрал 173 балла из 180 возможных и на два балла опередил казанского международного мастера Шамиля Гаязова. Бронзовым призером стал кандидат в мастера спорта Александр Полевой (Израиль).

Среди женщин лучшей стала кандидат в мастера спорта Дарья Пигачева. Второе место заняла кандидат в мастера спорта Ляйсан Насыбуллина. Бронзовую награду завоевала кандидат в мастера спорта Елизавета Юдина (Самарская область).

От Федерации шашек Республики Татарстан всем участникам были высланы электронные дипломы и книга «Лучшие шашисты Республики Татарстан».

minsport.tatarstan.ru