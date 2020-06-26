Рафис Бурганов: Осенью узнаем имя нового директора Института истории Марджани

«Бывший руководитель этого института в силу предельного возраста написал заявление об уходе. И был назначен исполняющий обязанности директора. В соответствии с уставом, мы разработали дорожную карту, потому что есть процедуры, когда должны пройти выдвижение кандидатов, обсуждение, выборы», — рассказал глава Минобрнауки.