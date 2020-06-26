Рафис Бурганов: Осенью узнаем имя нового директора Института истории Марджани

Имя директора Института истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук РТ станет известно осенью текущего года. Об этом сообщил в программе #ТатарстанОнлайн министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.
«Бывший руководитель этого института в силу предельного возраста написал заявление об уходе. И был назначен исполняющий обязанности директора. В соответствии с уставом, мы разработали дорожную карту, потому что есть процедуры, когда должны пройти выдвижение кандидатов, обсуждение, выборы», — рассказал глава Минобрнауки.
Бурганов отметил, что сегодня подписал приказ, согласно которому в установленном законом и уставом порядке будет проведена организационная работа, выдвижение кандидатов, выборы директора института.
«И осенью мы узнаем имя нового директора. Будет ли это сегодняшний исполняющий обязанности или выборы дадут нам новую кандидатуру, все произойдет на конкурентной основе», — заключил министр.
Ранее заместитель директора Института истории имени Марджани Радик Салихов был назначен исполняющим обязанности директора учреждения.