Рамиль Беляев: «В Финляндии среди татар заразившихся коронавирусом нет, но есть случай в Швеции»

Имам, который 16 лет живет в Финляндии рассказал о татарской общине и финнах, которые очень тщательно заботятся о природе.
Имам города Хельсинки Рамиль хазрат Беляев рассказал интернет-редакции ТНВ о татарской общине Финляндии, дружелюбии финнов, намазах в онлайн-режиме и чем финский язык похож на татарский.
«Финны приняли указания от премьер-министра Санны Марин и соблюдают карантин»
— Вы живете в Финляндии в городе Хельсинки, какая там на данный момент обстановка в связи с коронавирусом?
— В Финляндии коронавирус поменял практически всю жизнедеятельность. Как и во всем мире закрыты все магазины, кафе, они работают только на вынос, также закрыты школы и университеты.
Строгой изоляции в Финляндии нет, хотя государство конечно же не рекомендует выходить из дома без надобности, не находится в месте, где 10 человек и более, соблюдать дистанцию. Финны к этому относятся с уважением. Но, можно выходить из дома, совершать прогулки и даже рекомендуется.
Вся эта ситуация с коронавирусом, конечно, отрицательно действует на экономику страны, т.е. парламент разрабатывает разные механизмы помощи бизнесу, в том числе и малому. Им выплачивают по 2 тысячи евро, если в фирме есть 5 работников, также они получают помощь государства в размере 5 тысяч евро.
Несмотря на это, как и во всем мире в Финляндии верят, что мы победим коронавирусную эпидемию и наша жизнь вернется в прежнее русло.
— Где и как именно началась распространятся эпидемия в Финляндии? Почему?
— Распространение началось в городе Хельсинки, потому что через него проходят крупные пассажирские потоки – аэропорт, вокзал. На некоторое время губерния Уусимаа (Южная Финляндия), Хельсинки и все крупные города были изолированы. Нельзя было покидать без веской причины свой город, но, когда ситуация по всей стране улучшилась, в Уусимаа изоляцию упростили.
Относительно других стран, коронавирусная эпидемия не так сильно бьет по населению Финляндии. Это благодаря слаженной работе министерств, а также законопослушность населения. Все люди приняли указания парламента и премьер-министра Санны Марин. Она — одна из самых молодых председателей правительства, ей всего 34 года, но, несмотря на это она очень профессионально ведет политику государства в отношении борьбы против коронавируса.
— У вас есть погибшие или заразившиеся среди знакомых и в татарской общине?
— В Финляндии таких людей Аллага шокер (пер. с татарского – «Слава Богу») нет! Но был случай в Швеции, где одна татарка заразилась, ей было более 90 лет и в скором времени она умерла.
Мы звоним членам татарской общины, интересуемся их самочувствием и тем, как они проводят время.
— На данный момент (на момент интервью – ред.) в Финляндии число зараженных коронавирусом выросло до 4576 человек (101 новый случай коронавируса за сутки, 4 умерли человека, всего 193 человека), что грозит тем жителям, которые нарушают карантин?
— Несоблюдение карантина – это если вместе собираются более 10 человек. На улицах сейчас много полицейских, которые за этим следят и введены штрафные санкции.
Например, выходцы из стран Африки и Азии смотрят каналы на родном языке, а не на финском, поэтому данные СМИ из их стран могут разниться с финскими новостями. Вследствие чего большинство из них могут просто не знать о нововведениях. В каждой стране свои законы.
Парламент Финляндии принял решение записать обращения имамов, которые вещают для мусульманской аудитории на арабском, сомалийском, персидском, татарском, русском и других языках, о мерах безопасности.
— Появилась новость о том, что пандемия коронавируса ударила по сельскому хозяйству Финляндии («клубничный» сезон в Суоми оказался под угрозой срыва из-за нехватки рабочих рук иностранцев). Как ее намерены решать?
— Это серьезная проблема, потому что на сегодняшний день для работы на полях требуется порядка 1500 человек. Клубнику ведь нужно сначала посадить, но есть и другие культуры. Для этого была договоренность о том, что рабочих будут доставлять с Украины чартерными рейсами, однако Украина закрыла выезд для своих граждан, в Финляндию попали только 200-250 человек.
Сельскохозяйственные бизнесмены хотят привлечь финское население разными путями, чтобы преодолеть кризис.
«Из-за пандемии ифтары в этом году нужно проводить дома со своими семьями»
— Что для вас было необычным и непривычным в Финляндии?
— Когда приезжаешь в новую страну, необычным кажется все. Конечно, присутствует понятие культурного шока, т.е. весь тот уклад, к которому привыкли с самого рождения, уже не подходит в другой стране.
Если человек выучил английский язык, можно прожить в Финляндии, но все равно необходим язык той страны, в которой ты живешь. Община, которая пригласила меня на работу в Финляндию, меня очень тепло встретила и предоставила все условия для проживания.
— Что для вас лично стало самым сложным с введением карантина по всей стране?
— Он внес свои коррективы в нашу привычную жизнь и пришлось все дела как-то перестраивать. Все наши мечети пришлось закрыть и перевести все собрания и намаз в онлайн-режим. С психологической точки зрения молиться и читать намаз онлайн было не просто. Слава Богу, мы приспособились к этому.
Также наших детей перевели на онлайн-обучение, по началу это тоже было не просто, но они привыкли.
И наш распорядок дня полностью поменялся.
— Чем вы занимаетесь на карантине?
— Дома я провожу время с семьей, мы делаем недоделанное, так скажем. И так как начался месяц Рамадан, мы, конечно, читаем молитвы и совершаем намаз. Но я также приезжаю по работе в мечеть, чтобы читать вечерние намазы вместе с единоверцами. Т.е. люди понимают, что мечеть продолжает свою деятельность несмотря ни на что.
— Ну, по рекомендациям правительства нельзя собираться более 10 человек. И вчера по просьбе парламента все имамы мечетей записали обращение к народу на радиостанции ЮЛЕ (Радио Финляндия) на разных языках, о том, что из-за пандемии ифтары в этом году нужно проводить дома со своими семьями.
— Рамиль, расскажите о себе, откуда вы переехали в Финляндию? Сколько уже там проживаете?
— В Финляндию я приехал в 2004-м году на работу и с тех пор здесь живу. Это произошло не сразу, я с 2000 года ездил в Финляндию как приглашенный имам в мечеть, а работал я в Москве под руководством муфтия шейха Равиля Гайнутдинова. И в 2004-м я уже перебрался в Финляндию на совсем со своей семьей, в этом году уже будет 16 лет.
— Чем финны похожи на татар, и чем отличаются?
— В первую очередь финский язык по структуре и грамматике похож на татарский. Потому что в финском языке, как и в татарском мы изменяем слова меняя суффиксы в словах. Поэтому татарину проще выучить финский язык, нежели если брать людей из других языковых семей.
Финны немного «холоднее», чем татары. Т.е. нет возможности с ними подружиться также быстро как с татарами, т.е. у них происходит более длительный процесс знакомства. Но после того, как вы с ними подружитесь, они очень открытые, вежливые, шустрые, они несколько раз подумают, прежде чем что-то сделать, просто не сразу подпускают к себе людей. Наверное, это одно из самых главных отличий в менталитете.
Также финны очень любят свое правительство и государство, очень заботятся о природе, никогда не бросают мусор.
— Много ли татар живут в Финляндии? Чем они занимаются во время пандемии коронавируса?
— Много татар которые приехали сюда до революции 100 лет назад, их 700 человек и они живут в различных городах Финляндии. Есть и те, кто приехал недавно и некоторые из них не знают татарского языка, поэтому не состоят в нашей общине.
— Как финны относятся к татарам и вообще приезжим?
— Они относятся хорошо и дают много возможностей. В последние годы в Финляндию очень много людей приезжают на работу, собирать ягоды. Также сюда приезжают очень много людей из разных стран на учебу.
https://tnv.ru