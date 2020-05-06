Рамиль Беляев: «В Финляндии среди татар заразившихся коронавирусом нет, но есть случай в Швеции»

Имам, который 16 лет живет в Финляндии рассказал о татарской общине и финнах, которые очень тщательно заботятся о природе.

Имам города Хельсинки Рамиль хазрат Беляев рассказал интернет-редакции ТНВ о татарской общине Финляндии, дружелюбии финнов, намазах в онлайн-режиме и чем финский язык похож на татарский.

«Финны приняли указания от премьер-министра Санны Марин и соблюдают карантин»

— Вы живете в Финляндии в городе Хельсинки, какая там на данный момент обстановка в связи с коронавирусом?

— В Финляндии коронавирус поменял практически всю жизнедеятельность. Как и во всем мире закрыты все магазины, кафе, они работают только на вынос, также закрыты школы и университеты.

Строгой изоляции в Финляндии нет, хотя государство конечно же не рекомендует выходить из дома без надобности, не находится в месте, где 10 человек и более, соблюдать дистанцию. Финны к этому относятся с уважением. Но, можно выходить из дома, совершать прогулки и даже рекомендуется.

Вся эта ситуация с коронавирусом, конечно, отрицательно действует на экономику страны, т.е. парламент разрабатывает разные механизмы помощи бизнесу, в том числе и малому. Им выплачивают по 2 тысячи евро, если в фирме есть 5 работников, также они получают помощь государства в размере 5 тысяч евро.

Несмотря на это, как и во всем мире в Финляндии верят, что мы победим коронавирусную эпидемию и наша жизнь вернется в прежнее русло.

— Где и как именно началась распространятся эпидемия в Финляндии? Почему?

— Распространение началось в городе Хельсинки, потому что через него проходят крупные пассажирские потоки – аэропорт, вокзал. На некоторое время губерния Уусимаа (Южная Финляндия), Хельсинки и все крупные города были изолированы. Нельзя было покидать без веской причины свой город, но, когда ситуация по всей стране улучшилась, в Уусимаа изоляцию упростили.

Относительно других стран, коронавирусная эпидемия не так сильно бьет по населению Финляндии. Это благодаря слаженной работе министерств, а также законопослушность населения. Все люди приняли указания парламента и премьер-министра Санны Марин. Она — одна из самых молодых председателей правительства, ей всего 34 года, но, несмотря на это она очень профессионально ведет политику государства в отношении борьбы против коронавируса.

— У вас есть погибшие или заразившиеся среди знакомых и в татарской общине?

— В Финляндии таких людей Аллага шокер (пер. с татарского – «Слава Богу») нет! Но был случай в Швеции, где одна татарка заразилась, ей было более 90 лет и в скором времени она умерла.

Мы звоним членам татарской общины, интересуемся их самочувствием и тем, как они проводят время.

— На данный момент (на момент интервью – ред.) в Финляндии число зараженных коронавирусом выросло до 4576 человек (101 новый случай коронавируса за сутки, 4 умерли человека, всего 193 человека), что грозит тем жителям, которые нарушают карантин?

— Несоблюдение карантина – это если вместе собираются более 10 человек. На улицах сейчас много полицейских, которые за этим следят и введены штрафные санкции.

Например, выходцы из стран Африки и Азии смотрят каналы на родном языке, а не на финском, поэтому данные СМИ из их стран могут разниться с финскими новостями. Вследствие чего большинство из них могут просто не знать о нововведениях. В каждой стране свои законы.

Парламент Финляндии принял решение записать обращения имамов, которые вещают для мусульманской аудитории на арабском, сомалийском, персидском, татарском, русском и других языках, о мерах безопасности.

— Появилась новость о том, что пандемия коронавируса ударила по сельскому хозяйству Финляндии («клубничный» сезон в Суоми оказался под угрозой срыва из-за нехватки рабочих рук иностранцев). Как ее намерены решать?

— Это серьезная проблема, потому что на сегодняшний день для работы на полях требуется порядка 1500 человек. Клубнику ведь нужно сначала посадить, но есть и другие культуры. Для этого была договоренность о том, что рабочих будут доставлять с Украины чартерными рейсами, однако Украина закрыла выезд для своих граждан, в Финляндию попали только 200-250 человек.

Сельскохозяйственные бизнесмены хотят привлечь финское население разными путями, чтобы преодолеть кризис.

«Из-за пандемии ифтары в этом году нужно проводить дома со своими семьями»

— Что для вас было необычным и непривычным в Финляндии?

— Когда приезжаешь в новую страну, необычным кажется все. Конечно, присутствует понятие культурного шока, т.е. весь тот уклад, к которому привыкли с самого рождения, уже не подходит в другой стране.

Если человек выучил английский язык, можно прожить в Финляндии, но все равно необходим язык той страны, в которой ты живешь. Община, которая пригласила меня на работу в Финляндию, меня очень тепло встретила и предоставила все условия для проживания.

— Что для вас лично стало самым сложным с введением карантина по всей стране?

— Он внес свои коррективы в нашу привычную жизнь и пришлось все дела как-то перестраивать. Все наши мечети пришлось закрыть и перевести все собрания и намаз в онлайн-режим. С психологической точки зрения молиться и читать намаз онлайн было не просто. Слава Богу, мы приспособились к этому.

Также наших детей перевели на онлайн-обучение, по началу это тоже было не просто, но они привыкли.

И наш распорядок дня полностью поменялся.

— Чем вы занимаетесь на карантине?

— Дома я провожу время с семьей, мы делаем недоделанное, так скажем. И так как начался месяц Рамадан, мы, конечно, читаем молитвы и совершаем намаз. Но я также приезжаю по работе в мечеть, чтобы читать вечерние намазы вместе с единоверцами. Т.е. люди понимают, что мечеть продолжает свою деятельность несмотря ни на что.

— Начался месяц Рамадан, как вы провели ифтар в Финляндии? — Ну, по рекомендациям правительства нельзя собираться более 10 человек. И вчера по просьбе парламента все имамы мечетей записали обращение к народу на радиостанции ЮЛЕ (Радио Финляндия) на разных языках, о том, что из-за пандемии ифтары в этом году нужно проводить дома со своими семьями. — Рамиль, расскажите о себе, откуда вы переехали в Финляндию? Сколько уже там проживаете? — В Финляндию я приехал в 2004-м году на работу и с тех пор здесь живу. Это произошло не сразу, я с 2000 года ездил в Финляндию как приглашенный имам в мечеть, а работал я в Москве под руководством муфтия шейха Равиля Гайнутдинова. И в 2004-м я уже перебрался в Финляндию на совсем со своей семьей, в этом году уже будет 16 лет. — Чем финны похожи на татар, и чем отличаются? — В первую очередь финский язык по структуре и грамматике похож на татарский. Потому что в финском языке, как и в татарском мы изменяем слова меняя суффиксы в словах. Поэтому татарину проще выучить финский язык, нежели если брать людей из других языковых семей. Финны немного «холоднее», чем татары. Т.е. нет возможности с ними подружиться также быстро как с татарами, т.е. у них происходит более длительный процесс знакомства. Но после того, как вы с ними подружитесь, они очень открытые, вежливые, шустрые, они несколько раз подумают, прежде чем что-то сделать, просто не сразу подпускают к себе людей. Наверное, это одно из самых главных отличий в менталитете. Также финны очень любят свое правительство и государство, очень заботятся о природе, никогда не бросают мусор. — Много ли татар живут в Финляндии? Чем они занимаются во время пандемии коронавируса? — Много татар которые приехали сюда до революции 100 лет назад, их 700 человек и они живут в различных городах Финляндии. Есть и те, кто приехал недавно и некоторые из них не знают татарского языка, поэтому не состоят в нашей общине. — Как финны относятся к татарам и вообще приезжим? — Они относятся хорошо и дают много возможностей. В последние годы в Финляндию очень много людей приезжают на работу, собирать ягоды. Также сюда приезжают очень много людей из разных стран на учебу. Беседовала Регина Яфарова

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