Расих хазрат о родителях в послевоенные годы: «Обидная несправедливость»

Во время Великой Отечественной войны погибло и пропало без вести огромное количество людей, и точно подсчитать потери, к сожалению, не представляется возможным. Согласно современным данным, демографические потери СССР составили 25-27 млн человек.

Эта тема очень близка хазрату самарской мечети «Булгарское наследие» Расиху Вакказову. Его мать до сих пор помнит и рассказывает своим детям и внукам, как ее накрывали чувства, когда возвращались чужие отцы с трофеями, наградами, подарками. Они возвращались победителями, а ее отец не вернулся.

Вернувшиеся мужчины снова становились крепкой стеной, опорой и добытчиком для своей семьи. После войны все жили бедно, но семьи, потерявшие своих кормильцев, жили беднее всех. Матери с двумя, тремя детьми оставались одни, вынужденные одни воспитывать детей, тянуть свой быт и двор, добывать на хлеб.

«Есть наболевший вопрос, который бы хотелось выпустить наружу. Быт без мужчины в доме очень тяжелый, особенно было тяжело в военные годы. Мои родители рассказывают, как им было тяжело расти без отца, без мужчины в семье.

На каждый праздник всем ветеранам ВОВ вручали подарки. Мои деды сложили головы ради Родины, ради Победы и мирного неба. Они верили и надеялись, что после победы их семьи не бросят государство, что оно поддержит, но семьям, которые потеряли своих добытчиков, не выделялось ничего. Такая вот обидная несправедливость. Моя мама, каждый раз, когда рассказывает это, всегда плачет: «В послевоенный период, в очередях всегда приоритет расставлялся в пользу ветеранов, а не нас обездоленных сирот, у нас не было ни одной льготы, ни одной выплаты, ни одной привилегии. Мы жили очень бедно и тяжело». С кем бы я не начинал разговор на эту тему, все со мной соглашаются, это такая наболевшая проблема, с которой я хотел поделиться.

Я выражаю глубокое уважение, почтение и благодарность нашим ветеранам, нашим защитникам, которые сковали Великую Победу. Но была и есть великая несправедливость по отношению к женам и детям не вернувшихся с полей солдат. В наших сердцах никто не забыт, ничего не забыто!», — сказал Расих Вакказов.

Гульфия Каримова

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