Отдел литературы на иностранных языках Национальной библиотеки Республики Татарстан (ул. К. Маркса, д. 36) предлагает вниманию пользователей виртуальную выставку книг «Расцветай наш Татарстан (к 100-летию образования ТАССР)».

На выставке представлены книги на различных языках мира (турецком, арабском, английском и немецком языках), которые освещают историю становления ТАССР и современного Татарстана.

Также можно ознакомиться с книгами, в которых представлена биография, профессиональный и жизненный путь таких государственных деятелей и политиков как Садри Максуди, Гаяз Исхахи, Мирсаида Султан-Галиева.

Седьмой том многотомного издания «История татар с древнейших времён» знакомит нас с историей как ТАССР, так и современного Татарстана. В Отделе литературы на иностранных языках НБ РТ данная серия книг представлена в полном объеме и на английском языке.

В фондах Национальной Библиотеки РТ имеется подборка книг о достопримечательностях Казани, об истории создания архитектурных сооружений и знаменитых жителях города.

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