Равиль Ахметшин вручил медаль в честь 100-летия ТАССР генерал-лейтенанту Николаю Демидову

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин вручил медаль «100 лет образования Татарской АССР» генерал-лейтенанту Николаю Ивановичу Демидову. Указ подписал Президент РТ Р.Н. Минниханов.

Церемония награждения прошла в доме семьи Демидовых в присутствии супруги Елизаветы Ильиничны и сына Юрия Николаевича. Николаю Демидову 87 лет.

Медаль вручена «За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан, межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение и приумножение культурно-духовного наследия, высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности».

«Для меня большая честь сегодня вручить вам эту награду. Вы очень много сделали для нашей республики, для страны в целом. Воспитали прекрасных сыновей. Династия Демидовых — одна из самых мощных в нашей республике. Гордимся вами!», — подчеркнул Равиль Калимуллович.

«Благодарю Рустама Нургалиевича за высокую награду, за внимание ко мне. Вся моя сознательная жизнь связана с родным Татарстаном. Наша республика никогда не была в отстающих. При Советском Союзе и сейчас Татарстан — в первых рядах. С 50-х по 70-е годы был уникальный период, когда на территории одной республики велось несколько всесоюзных ударных строек. Это я говорю к тому, что татарстанцам всегда везло на руководителей. Я десятилетия работал рука об руку с Фикрятом Ахмеджановичем Табеевым, с Минтимером Шариповичем Шаймиевым, а теперь уже с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Это истинные государственники», — сказал в ответном слове Николай Иванович.

Своим землякам в Лаишевском районе Татарстана Николай Демидов передал особый привет. «Я родился в деревне Среднее Девятово в многодетной крестьянской семье. Был старшим сыном, родители воспитали восемь детей. Никто из нас родной Татарстан не подвел, ни братья с сестрами, ни сыновья», — отметил он.

Николай Демидов подарил Равилю Ахметшину книгу «Ратник Отечества» — документальную повесть о нем.

Николая Ивановича Демидова с Татарстаном связывает более 20 лет трудовой биографии. После окончания юридического факультета Казанского государственного университета он работал помощником прокурора Елабуги, возглавлял комсомольскую, позднее — городскую партийную организацию, работал председателем райисполкома в Нижнекамске.

Одно из ведущих министерств Татарской АССР — Министерство внутренних дел Николай Демидов возглавлял в непростые для республики годы — с 1978 по 1983. Затем был приглашен в Москву на вновь созданную должность заместителя министра внутренних дел СССР (1983-1991) и одновременно начальника Главного управления БХСС.

За его плечами и Чернобыльская катастрофа — в мае-июне 1986 года он возглавлял оперативный штаб МВД СССР по ликвидации последствий аварии. В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, Николай Демидов возглавляет Объединение чернобыльцев — сотрудников и военнослужащих МВД России «МВД — Щит Чернобыля».

В переломные 90-е годы генерала Демидова назначают начальником Института повышения квалификации работников милиции, а чуть позже – начальником Академии МВД России.

Николай Демидов воспитал и дал путевку в большую жизнь сотням профессионалов, оперативников, ставших впоследствии министрами внутренних дел и начальниками ГУВД, УВД, руководителями различных правоохранительных служб, депутатами, государственными деятелями.

Сыновья и даже внуки Николая Демидова продолжили путь отца и деда.

Юрий Николаевич – генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, возглавляет Аппарат Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции.

Старший сын Виктор Николаевич Демидов — главный федеральный инспектор по Республике Татарстан, является доктором юридических наук.

Николай Иванович и Юрий Николаевич Демидовы – члены Клуба офицеров, созданного при Полномочном представительстве РТ в РФ, принимают активное участие в мероприятиях, которые организует в Москве Полпредство Татарстана.

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