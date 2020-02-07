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Региональная автономия татар Омской области провела семинар в Москве

Региональная автономия татар Омской области провела семинар в Москве

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 07.02.2020 0 8

6 февраля в Москве состоялся семинар на тему «Социальное проектирование в НКО». Семинар по социальному проектированию проводился по поручению председателя Совета Федеральной национально-культурной автономии татар России Ильдара Гильмутдинова Общественной организацией Региональной татарской национально-культурной автономией Омской области «Маданият».

Мероприятие прошло в Татарском культурном центре Москвы, и собрало представители татарских национально-культурных организаций Московской, Омской, Кемеровской, Ярославской, Свердловской, Владимирской, Тверской, Калужской областей и Республики Крым.

Как рассказал председатель Совета Региональной автономии татар Омской области Радик Миниханов, общественники представили лучшие практики реализации проектов на территории Омской области. Региональная автономия татар имеет солидный опыт в написании, презентации и реализации крупных проектов. Так, в марте 2018 года в областном Конгресс-холле прошли Дни татарской культуры.

В июле 2020 года село Уленкуль Большереченского района примет туристов в рамках реализации проекта по созданию мест этнографического и сельского туризма «Мирас» («Наследие») на территории Омской области. Проект реализуется за счет средств Фонда президентских грантов.

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