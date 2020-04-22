Рекомендации для верующих мусульман Тюменской области на период Священного месяца Рамадан с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации

20 апреля в режиме онлайн прошло заседание Правления Духовного управления мусульман Тюменской области. На повестке дня были рассмотрены вопросы, связанные с организацией проведения религиозных мероприятий в течение Священного месяца Рамадан в текущем году с учетом нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации в Тюменской области. По результатам заседания принято богословское заключение № 1/20 «О начале месяца Рамадан».

В первую очередь члены Правления определили даты начала и завершения поста: 24 апреля – первый день поста, 23 мая – последний день поста, 23 апреля – первый таравих-намаз, 24 мая – Ураза-байрам.

Одним из вопросов, представляющих наиболее существенный интерес для уммы Тюменской области, является порядок проведения таравих-намазов в условиях режима самоизоляции, который начал действовать с 30 марта 2020 года и продлится до 30 апреля 2020 года. В этой связи участники заседания подчеркнули, что недопустимо нарушать принятые органами государственной власти меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции среди населения. Руководство Духовного управления мусульман Тюменской области пришло к мнению, что таравих-намазы с учетом нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации возможно совершать лишь в домашних условиях. В мечетях ЦРО ДУМ ТО данный намаз совершаться не будет. Решение об исполнении таравих-намаза будет считаться действительным до 23 мая или до принятия другого решения.

Правление Духовного управления мусульман также установило размеры нисаба, фитра и фидия-садаки. По итогам заседания определен нисаб для выплаты закята в размере 280 000 рублей (по золоту). Для выплаты фитр-садака установлен размер нисаба – 22 000 рублей (по серебру). Размер фитр-садака (закят аль-фитр — милостыни разговения) составляет 50-100 рублей для малоимущих, 300 рублей для людей со средним достатком, от 500 рублей для состоятельных.

В качестве искупления за невозможность соблюдать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другое время установлена фидия за каждый пропущенный день — 100 рублей для проживающих в сельской местности, 200 рублей для горожан. Указанная сумма может быть увеличена в зависимости от собственных среднесуточных затрат на питание.

Руководство Духовного управления мусульман Тюменской области также призывает своих единоверцев отказаться от проведения ифтаров в течение месяца Рамадан с участием большого количества людей. Ифтары рекомендуется проводить исключительно в узком семейном кругу.

О проведении праздничного намаза в честь Ураза-байрам Духовное управление сообщит дополнительно.