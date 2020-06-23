Ренат Валиуллин возложил цветы к могиле председателя Совета народных комиссаров ТАССР в Республике Карелия

Сегодня, к Братской могиле в урочище Сандормох, Медвежьегорского района Республики Карелия, на одноименном мемориальном кладбище, Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин возложил венок и цветы к месту захоронения Председателя Совета народных комиссаров ТАССР (1921-1924 гг.) Мухтарова Кашафа Гильфановича.

Кашаф Мухтаров родился 14 июля 1896 года, в селе Тавили, Лаишевского уезда Казанской губернии (совр. Лаишевский р-н, Республика Татарстан); член ВКП(б) в 1918–1929. Окончил Пермское высшее городское 4-классное училище, Пермскую гимназию (1916), учился на медицинском факультете Пермского университета (1916–1917). В 1917 один из организаторов и редактор газеты «Безнен коннэр» («Наши дни», г. Пермь).

Руководитель комиссариата по делам национальностей Пермского губисполкома (1918); заведующий татаро-башкирским отделом Вятского губкома (1918–1919); политрук 21-го мусульманского полка 51-й дивизии Блюхера; сотрудник политотдела 3-й армии (1919–1920); зав. отделом здравоохранения Ревкома, нарком здравоохранения ТАССР (1920); Председатель Совета народных комиссаров ТАССР с 1921. Снят с поста 27.04.1924 решением пленума Татарского обкома ВКП(б), перемещен в Москву. С 10.10.1924 член коллегии Наркомата здравоохранения РСФСР, с 1927 зав. лечебным отделом; член комиссии ВЦИК по улучшению быта женщин. 22.07.1929 обвиненен в «участии в антипартийной группировке», в связи с «пантюркистским движением» и пр. Арестован, проходил по делу «Султан-Галиевской к/р националистической организации».

В августе 1929 освобожден от обязанностей, в сентябре снят с поста в Наркомздраве, исключен из партии. Приговорен 28.07.1930 Коллегией ОГПУ по ст.ст. 58-4, 6, 11 УК РСФСР к расстрелу. Постановлением КОГПУ от 08.01.1931 приговор аннулирован, 13.01.1931 приговорен к 10 годам концлагеря. Срок отбывал в Соловецком лагере, работал зав. песцовой секцией Пушхоза на о. Анзер. Приговорен 09.10.1937 Особой тройкой УНКВД ЛО к высшей мере наказания. Расстрелян 27.10.1937 в урочище Сандормох (Карельская АССР). Реабилитирован в 1990 на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989.

Сандармо́х (или Сандормо́х) — лесное урочище, место массовых расстрелов и захоронений во время сталинского Большого террора 1937—1938 годов. Оно находится в 19 км от Медвежьегорска по дороге на Повенец, в Медвежьегорском районе Республики Карелия. После открытия в 1997 году Сандармох был обустроен как мемориальное кладбище. В 2000 году ему присвоен статус объекта культурного наследия России.

Сандармох является одним из самых больших и известных захоронений жертв сталинских репрессий. Всего, в нём обнаружено 236 расстрельных ям, в которых палачами НКВД было тайно убито и захоронено 6241 человек. На настоящий момент, благодаря изысканиям историков, известно имя каждой жертвы. Здесь были убиты спецпоселенцы и жители Карельской АССР, заключённые Беломорско-Балтийского лагеря, а также, самый многочисленный «первый этап» Соловецкого лагеря. Благодаря последнему факту, Сандармох приобрёл международное значение, поскольку в Соловецком лагере узниками были многие известные люди: деятели культуры, учёные, лидеры политических, национальных и религиозных движений.

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