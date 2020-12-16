Ренат Валиуллин встретился с муфтием Иркутской области Фаридом хазратом Мингалеевым

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялась встреча Рената Валиуллина с муфтием Иркутской области Фаридом хазратом Мингалеевым и его супругой Рахимой абыстай.

Добрыми словами соотечественники вспоминали плодотворную деятельность ныне покойных имамов Санкт-Петербургской Соборной мечети Абдуль Хафиза хазрата Махмутова и Джафара хазрата Пончаева.

Постоянный представитель РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области рассказал уважаемым гостям о работе, проводимой Постоянным представительством Республики Татарстан, о реализованных проектах, приуроченных к празднованию 100-летия ТАССР и 75-летия Победы.

На встрече поднимались вопросы организации работы в области укрепление традиционных религиозных ценностей, проекты культурно-просветительского характера и возрождение своего богатого богословского наследия, направленные на достижение гармонии в обществе.

Также Ренат Валиуллин ознакомил гостей с произведениями искусства и творчеством петербургских татарских художников, скульпторов и проектах, организованных в 2020 году.

В завершение встречи стороны договорились об организации совместных проектов в онлайн-формате с привлечением татарской общественности со всех регионов России.