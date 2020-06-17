Ренат Валиуллин встретился с руководством общественного движения «АК КАЛФАК — НЕВА»

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу с председателем женского движения «Ак Калфак-НЕВА» Фираей Рашитовой и ее заместителем Линарой Николашкиной.
На встрече стороны обсудили планируемые мероприятия, организованные общественной организацией и подвели предварительные итоги прошедшего онлайн-концерта. Также была поднята тема организации и проведения мастер-классов и выставок петербургских татарских художников.
В завершении встречи была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве и организации совместных проектов.