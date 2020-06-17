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Ренат Валиуллин встретился с руководством общественного движения «АК КАЛФАК — НЕВА»

Ренат Валиуллин встретился с руководством общественного движения «АК КАЛФАК — НЕВА»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 17.06.2020 0 7

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу с председателем женского движения «Ак Калфак-НЕВА» Фираей Рашитовой и ее заместителем Линарой Николашкиной.

На встрече стороны обсудили планируемые мероприятия, организованные общественной организацией и подвели предварительные итоги прошедшего онлайн-концерта. Также была поднята тема организации и проведения мастер-классов и выставок петербургских татарских художников.

В завершении встречи была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве и организации совместных проектов.

tatspb.tatarstan.ru

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